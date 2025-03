Pablo Grillo reconoció a su padre: "¡Hola, viejo!"

Fabián Grillo, padre del fotoperiodista atacado durante la represión policial en el Congreso, reveló al medio C5N que su hijo reaccionó, lo saludó y hasta le apretó la mano mientras lo visitaba este jueves en la sala de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía, donde se encuentra internado desde hace ocho días.

"Me saludó, me dijo '¡hola viejo!'. Yo estaba hablando con él como si fuera un nene, entonces me saludó y me apretó la mano (...) Fue fantástico", detalló con mucha emoción el papá del fotógrafo, en diálogo con el periodista Hernán Nucera.

"Mira y te identifica. Tiene un ojo un poco más cerrado que el otro. Recibió la visita de los amigos, que entran de a uno, y hasta le cantaron una canción de La Renga. Uno le preguntó qué quería y él dijo 'hablar'", describió el padre desde el móvil de El Diario.

A pesar de la gran novedad, Fabián fue cauteloso sobre el estado de salud de Pablo: "Hablé con el médico y me dio un baño de realidad: sigue en terapia y la situación continúa siendo grave, delicada. Puede haber alguna reversión, pero por ahora es asombroso el avance que tuvo. Sigue sin respirador, pero no quita que alguna vez lo necesite".