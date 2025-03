Patricia Bullrich presentó el proyecto de ley Antibarras, que las declara “asociación ilícita”

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó este lunes por la tarde el proyecto de ley Antibarras, iniciativa que el Ejecutivo impulsa en respuesta a los incidentes que grupos de hinchas de fútbol -junto a militantes de izquierda- protagonizaron el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso. La medida tiene por objeto declarar a los barra bravas como una forma específica de asociación ilícita, investigar el rol de los dirigentes de los clubes y aplicar fuertes sanciones.

Desde el Salón Malvinas de Casa Rosada, y en compañía del director nacional de Seguridad de Eventos Deportivos, Franco Berlín, Bullrich dijo: “Hace mucho tiempo que la Argentina necesita resolver un problema estructural vinculado a las barras de fútbol. Trabajamos entonces en este proyecto y hoy llegó a Diputados con la firma de Javier Milei. Esta norma tipifica los delitos en un tipo de asociación ilícita especial: una organización criminal. También refuerza los mecanismos de inhabilitación administrativa para el ingreso a los estadios, una autoridad que por entonces tenían los clubes y desde 2016 es potestad del Estado”.

“2024 fue el año con mayor nivel de personas impedidas de entrar a las canchas, con derecho de admisión y capturas. Pero eso no alcanzaba. El programa Tribuna Segura había sido también exitoso pero nos dimos cuenta de que nos faltaba algo: desarmar a las barras, que funcionan como organizaciones criminales”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad. En la misma línea, Berlín sumó: “El eje sobre el que nos posicionamos es terminar con el barra brava y tipificarlo penalmente como un delincuente. Hay que dejar de empoderarlo y verlo como parte del folklore del fútbol. Hay que terminar con la violencia en el fútbol de una vez por todas”.

Más adelante, Bullrich profundizó respecto de los alcances de la normativa: “Queremos que los delitos no se circunscriban únicamente a los espectáculos deportivos sino a todos los negociados que involucran a los barras. Pretendemos castigar todos aquellos mecanismos que les generar algún tipo de financiamiento. Ellos se alquilan por dinero, son contratados como custodios, se meten en la venta de camisetas, entradas, y muchas otras cosas más. Tenemos que acabar con esto”.

También advirtió a los directivos de clubes por sus lazos con estos grupos. “También hay dirigentes de clubes que les facilitan entradas a los barras, les alquilan micros y permiten acciones violentas o facilitan el ingreso a los estadios con elementos contundentes. Vamos a poner bajo la lupa a esos dirigentes”.

De cara a una nueva movilización este miércoles en las cercanías del Palacio Legislativo, la ministra de Seguridad se limitó a decir que espera que sea una convocatoria “pacífica” y que “aquellos que tienen antecedentes por violencia no puedan participar”. Acto seguido, volvió a apuntar contra la jueza porteña Karina Andrade, cuestionada por su decisión de liberar a más de 100 detenidos por su participación en los graves incidentes de la semana pasada: “Los dejó libres sin mirar antecedentes. Los liberó en un plazo de dos horas, aduciendo que no había lugar en las cárceles. Los jueces tienen que defender a la ciudadanía, no a los delincuentes”.

Por último, anunció: “Mañana [por el martes] vamos a poner en marcha un mecanismo en el 134 para que denuncien a los violentos que rompieron todo. Ahí vamos a tener mucha más información de la gente. Los que realmente se van a manifestar no son los que están ahí únicamente para generar caos”.

El domingo, la titular de la cartera de Seguridad había anticipado algunos detalles sobre el proyecto. En Comunidad de Negocios (LN+) dijo: “Es una norma que queremos llevar adelante hace mucho tiempo. Pero los acuerdos de barra con directivos hace que no salga. Hay incluso muchos directivos de clubes que son barra bravas. La segunda línea de clubes en su mayoría está tomada. En ella se meten políticas y jueces. Y nosotros queremos prohibir que amos se metan en clubes”.