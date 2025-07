Explosivas y polémicas declaraciones de Victoria Villarruel contra Javier Milei

La vicepresidenta no se calló nada en sus redes sociales y dió fuertes respuestas sobre su vínculo con el gobierno.

La vicepresidenta dejó varios comentarios a través de su cuenta de Instagram, respondiendo a varios usuarios sobre su posición tan dispar con el presidente Javier Milei.



Un usuario declara que de la vicepresidente "no se va a acordar nadie" a lo cual ella responde que podrá vivir su vida en paz porque "así viven los que no roban". En otro posteo se la acusa de "traidora" al gobierno de Milei, ante lo cual se pronuncia: "estoy esperando a que me digan cuál fue..." y temina diciendo: "yo si tengo varias traiciones que contar".

Estas declaraciones dieron y darán mucho de qué hablar sobre el vínculo cada vez más cortante entre los dos mandatarios más importantes de nuestro país.