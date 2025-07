Solicitan la indagatoria de Javier Milei y la detención de Mauricio Novelli y Hayden Davis

La Justicia recibió un pedido para que se cite a prestar declaración indagatoria al presidente de la Nación, Javier Milei, y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El pedido también incluyó a Mauricio Novelli, empresario y operador vinculado a proyectos cripto, y Hayden Davis, cofundador de Kelsier Ventures y uno de los principales responsables del lanzamiento del activo digital $LIBRA.

Asimismo, se solicitó la “inmediata detención” de Novelli y Hayden Davis, por “existir serio riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación”. El pedido fue realizado por uno de los abogados denunciantes, Gregorio Dalbón a la jueza María Servini en la causa en la que se investiga una supuesta estafa en la que el propio presidente está acusado.

Los cuatro imputados señalados por el abogado mantuvieron reuniones presenciales los días previos al lanzamiento de $LIBRA, y cada uno “cumplió un rol funcional indispensable” en la maniobra, señala la presentación.

El letrado recordó que Milei “promocionó el token desde su cuenta oficial de X”, Karina Milei “brindó respaldo político e institucional”, Novelli “organizó la estrategia de difusión y captación de inversores” y Davis “diseñó la arquitectura técnica y canalizó los fondos obtenidos” “Este entramado permitió concretar una maniobra de estafa de altísima sofisticación, con consecuencias patrimoniales y políticas de enorme gravedad”, dice el escrito.

La publicación presidencial provocó un aumento exponencial en la cotización del token, pasando de menos de u$s0,50 a un pico de casi u$s5 en apenas minutos. “Dicha alza artificial generó una ola de compras por parte del público, inducido por la legitimidad que implica la palabra presidencial”.

Las transferencias de Hayden Davis

Dalbón remarcó que a partir del trabajo de investigación realizado por el ingeniero y experto en criptomonedas Fernando Molina, se concluyó que Hayden Davis realizó múltiples transferencias por montos superiores a los 500.000 dólares a pocas horas de mantener reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, semanas antes del lanzamiento de Libra, recordó Dalbón.

Uno de los hallazgos centrales de Molina surgió tras la admisión de Davis de haber reintegrado cinco millones de dólares a David Portnoy, uno de los damnificados por la maniobra. Esta devolución permitió identificar una de las billeteras cripto personales de Davis, a partir de la cual el ingeniero rastreó su actividad on-chain.

Así, detectó que el 30 de enero de 2025 —dos semanas antes de la publicación presidencial— Davis transfirió 507.500 dólares desde esa wallet hacia otra dirección, utilizando la plataforma Bitget como intermediaria.

Un reciente pedido de Davis a la justicia de EEUU

A su vez, se ha difundido públicamente que, en el marco de la causa judicial seguida ante el U.S. District Court for the Southern District of New York, en la causa “Hurlock v. Kelsier Ventures .” se ha solicitado una modificación parcial de la orden de congelamiento de activos dictada el 27 de mayo de 2025 contra Hayden Davis”, remarcó el abogado.

“Tal como consta en la misiva remitida a la jueza federal Jennifer L. Rochon con fecha 11 de julio de 2025, se solicitó autorización para transferir 500.000.000 de tokens $LIBRA (equivalente a la mitad de la emisión total) a una billetera identificada como “Viva La Libertad” (“VLL”) de la República Argentina”.

“La mención expresa a la “Argentina Growth Wallet” y al “VLL initiative” pone en evidencia una continuidad funcional del ecosistema fraudulento que impulsó el token en sus orígenes. La transferencia de activos desde una billetera controlada por Davis hacia una estructura opaca radicada en el país no constituye un mecanismo de reparación ni de colaboración, sino un riesgo concreto de circulación del producto del delito”, advirtió el abogado.

Ello, explicó, “refuerza la necesidad de ordenar la detención de Davis, toda vez que la disposición millonaria de los tokens que resultan objeto de estos actuados por parte del nombrado, implica un riesgo procesal gravísimo”.

Los posteos de Milei

Recientemente, el fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó en el marco de otra causa en la que se investigan los alcances de los posteos del presidente Javier Milei en redes sociales.

En el dictamen estableció que las publicaciones realizadas por el presidente desde su cuenta verificada en la red social X no pueden ser consideradas meras manifestaciones personales, sino que adquieren la condición de actos públicos con carácter institucional.

“En consecuencia, los tuits difundidos por Milei promoviendo la inversión en el activo digital $LIBRA adquieren una calidad pública e institucional que trasciende lo personal, ya que sirven para legitimar, avalar y dar legitimidad automática a un esquema financiero que utiliza la imagen presidencial como herramienta de captación de inversores. Ello convierte esas publicaciones en parte activa de la maniobra ilícita, no en actos ajenos a la función”, señaló Dalbón en su presentación judicial.

Pedidos de detención

Para el abogado, la detención de Hayden Davis y Mauricio Novelli “resulta imprescindible a fin de garantizar los fines del proceso penal, toda vez que existen elementos concretos, actuales y verificables que permiten presumir fundadamente que, en libertad, ambos imputados podrían sustraerse del accionar de la justicia”.

Tanto Davis como Novelli cuentan con capacidad económica, redes de contacto internacionales y conocimientos técnicos que les otorgan una ventaja operativa a la hora de evitar su juzgamiento, indicó al pedir la detención para ellos.

En atención a que Davis es ciudadano estadounidense, se solicitó se proceda a la notificación roja de interpol a los efectos de lograr su localización y detención, para su posterior extradición.