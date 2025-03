Declaraciones de Matías Morla antes del juicio al equipo médico por la muerte de Maradona

Después de cuatro años guardando silencio sobre el complicado caso de la muerte de Diego Maradona, el abogado Matías Morla volvió a acusar a Claudia Villafañe de haber cometido robos al astro del fútbol. Esto lo dijo en una entrevista exclusiva con el programa Puro Show (El Trece), a muy poco de que comience el juicio contra los ocho profesionales que estuvieron a cargo de la salud del 10, durante sus últimas horas de vida.

"Diego me ofreció dejar mi vida para estar con él y estuve con él hasta que falleció. Es el tipo más bueno, generoso y humano. Éramos como un matrimonio, todo el día juntos, fui su abogado, socio y apoderado, era un amor de persona", expresó Matías Morla en la entrevista realizada por Carolina Molinari para el programa conducido por Pampito y Matías Vázquez.

El letrado hizo duras acusaciones en contra de la exesposa de Diego Maradona haciendo referencia a robos que habría cometido. "Con las hermanas jamás se peleó ni las acusó de robo, pero acusó de robo a Claudia y a otros representantes. Según una hija, tiene un video mío y un audio en los cuales pido un soborno para trabajar con el padre, yo le pido que lo muestre. Yo trabajo, no tengo tiempo para estar contestando cada acusación, hay gente que es mejor tenerla de enemigo que de amigo. Este odio profundo es muy sencillo, Diego se murió pensando que Claudia le había robado, le allanó la casa, la denunció. Maradona lo dijo hasta el cansancio", aseguró Matías Morla.

"Las denuncias las hacía yo, él se murió y yo me estoy comiendo el vuelto. Las causas en mi contra no prosperaron", sentenció el letrado. Sobre la marca de Diego Maradona, que sigue generando millones alrededor del mundo, Matías Morla expuso: "Registramos la marca en 2015 y Diego se murió en 2020, durante cinco años nadie dijo nada. Él tenía un terror que las hermanas vuelvan a tener un problema económico, les dio un departamento a cada una y mensualmente les daba plata. Hoy esa empresa factura y las ganancias son para las hermanas... Ella (por Claudia Villafañe) como apoderada tomó las cosas, pero Diego se las pidió y ella nunca se las devolvió. Diego llamaba a la hija y la hija no la atendía, una lo visitó y la otra no".

En relación a la triste muerte de Diego Maradona, el abogado Matías Morla dijo que el futbolista no quería ser viejo. Además, aseguró que sus familiares quieren tapar el dolor de la triste pérdida culpándolo a él porque no creyeron que el astro podría llegar a fallecer y no lo iban a ver: “Ahora se llora, pero esos llantos no tapan lo que no se hizo en vida. Cuando un ser humano fallece, las fallas no las podés reparar más. Lo que los está matando es la realidad, no Matías Morla. La realidad es que Diego no está, que la relación estaba interrumpida por un tema económico, que se murió pensando que Claudia le había robado”.