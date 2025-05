Se conoció la cuantiosa cifra que cobró La China Suárez por su entrevista en la TV Pública

Sorpresa generó la entrevista que la China Suárez dio en el estreno del streaming de la TV Público. Sorpresa que desapareció cuando se conoció que la nota tuvo un precio: según pudo saber RatingCero, la actriz, envuelta en un polémico romance con Mauro Icardi, rompió el silencio a cambio de una cuantiosa cifra.

Nadie dice que esté mal que Suárez cobre por una nota, lo que está mal es que el canal público pague por ello. La cifra es de 15 mil dólares, algo así como 20 millones de pesos, para tener la exclusiva y de esta manera poder promocionar el nuevo canal que debutó en el día de ayer.

El escándalo creció aún más, ya que sus declaraciones no fueron tan trascendentales o al menos no más de lo que ya se sabía y es por esto mismo que jamás se asumirá el costo de este pago, ya que tampoco hay manera de que la artista lo ejecute ya que no hay nada firmado. Esto no cayó nada bien, además, en los trabajadores del canal, que están en un proceso complicado por pagos adeudados y atrasos. “Para invitar gente tienen y para pagarnos no”, se dice en los pasillos del canal.

Pero no es solo el costo de la invitación, sino que montar el espacio, la técnica, las luces, el armado y demás, cuesta muchísimo dinero por emisión en un streaming que no tuvo prácticamente promoción más allá de la polémica (que como dijeron internamente igual sirvió para la difusión de la entrevista) ni tampoco las visualizaciones esperadas.

En escudarse en que el espacio es autofinanciado por el periodista que ofició de conductor, aún es más polémico, ya que está confirmando que en el canal estatal hay precarización laboral. El mismo se sintió acorralado y en sus redes sociales se defendió con este discurso, argumentando que no tenía pruebas más que lo que estaba diciendo que no era cierto, esto hizo que los fanáticos de la actriz crean como veraz sus palabras, pero que no pasó para nada desapercibido por los medios de comunicación que se hicieron eco de la noticia.

La polémica también se instala en un momento en donde el canal del estado no cuenta con ninguna ficción nacional y prácticamente nulas producciones educativas o programas de esta índole, más que llevando a la programación hacia los chimentos. En abril, empató nuevamente en la penúltima posición con el canal Net debido a que su ya reducido público cautivo no consume este tipo de contenidos, entonces se va a otro canal o directamente apaga la televisión.

La producción de la nota y el secreto con que se manejó habría sido producto de la gestión de Agustina Zeballos, Gerenta de Relaciones Institucionales y Medios Digitales con Joan González de relación directa con el emprendimiento digital que curiosamente se define por sus emisiones en vivo e hizo un lanzamiento comercial con una nota grabada.

En su momento, Pampita había declarado que cobró para que Susana Giménez la entreviste con la advertencia de que no hablaría de su ex y ante la insistencia de la producción, decidieron pagar por su palabra pasando lo que exactamente dijo que pasaría, pero en esta oportunidad el escándalo se desató por el lado de que el canal invirtió en una nota que ni siquiera pudo sacarle provecho en cuestiones numéricas, ya que el rating tampoco acompañó. El tema en cuestión es que Telefe es una señal privada que no depende del estado para subsistir.

En el canal se vive un clima de tensión permanente porque ven el streaming lanzado como un potencial peligro, ya que se está poniendo más foco allí que en la pantalla principal, en donde sabemos que la actual gestión tiene muy bien visto estos nuevos medios y seguramente con el paso del tiempo, en esta suerte de que “cada quien se sustenta su propio espacio con publicidad” puedan desembarcar los programas de streaming de canales como Carajo Stream, que está con problemas de sustentación económica.

Además, la TVP salió con un comunicado por primera vez en su historia, desmintiendo la información y aclararon que "no está en nuestras prácticas cobrar ni pagar por el espacio a ningún invitado". El tiempo dirá qué pasará con este nuevo canal de streaming de la señal pública, pero lo que sí sabemos es que empezó con el pie izquierdo, con un debut por demás polémico y con la conclusión de que quizás esta no fue la mejor estrategia comercial para su lanzamiento.