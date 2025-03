Cayó X: Miles de usuarios reportan fallas a nivel global de la red social de Elon Musk

X (ex Twitter) se cayó este lunes y los usuarios reportan que la red social de Elon Musk no funciona correctamente a nivel global.

Si bien es posible acceder a ella tanto desde la web como desde la app en dispositivos móviles, no se pueden cargar los nuevos posteos. Al intentar hacerlo, aparece un logo que indica que está cargando los datos, sin que aparezcan en el timeline.

Efectivamente, Twitter no funciona. X está teniendo problemas y aún se desconoce exactamente qué ha pasado, al igual que cuándo se restablecerá el servicio.

Según el portal web Downdetector, observaremos que un gran número de usuarios han reportado que X no funciona, más concretamente, que su contenido no carga. Aproximadamente desde las 10:30 empezó la caída de X.

La plataforma de Elon Musk no dio ningún aviso sobre su caída, ni tampoco se publicó otra información oficial por otras vías por los motivos de la caída de X.

Sin embargo, este tipo de fallos resultan relativamente comunes en redes sociales, por lo que posiblemente la conexión vuelva en las próximas horas.

No obstante, lo cierto es que desde la compra de Twitter por Elon Musk, la plataforma se cae mucho más que antes. Desconocemos si es por las rondas de despidos u otros motivos de mantenimiento web, pero X anteriormente era la plataforma que apenas fallaba y donde comprobabas si Instagram o WhatsApp no funcionan, pero ahora ya no resulta tan infalible.