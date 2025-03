La foto de More Rial que confirma su bautismo umbanda: "Ahora hablen con ganas"

More Rial está en el centro de la polémica nuevamente

Tras obtener su libertad, More Rial desoyó el pedido de su padre y su situación se complicó aún más debido a sus polémicas actitudes en público, que son cuestionadas constantemente. En medio de un clima tenso para la influencer, se confirmó que tuvo su bautismo umbanda, lo que desató un gran revuelo en los medios. Ante esto, decidió expresarse en redes sociales con una imagen en la que reafirma su vínculo con esta religión.

La hija de Jorge Rial, que fue noticia en las últimas semanas por su participación en un programa de El Trece, está envuelta en el ojo de la tormenta una vez más por no quedarse callada. Todo comenzó cuando en LAM (América TV) se mostraron imágenes de su ceremonia, lo que provocó diversas reacciones. Ahora, More habló directamente sobre el tema con una foto y un mensaje para quienes la critican.

La imagen con la que More Rial confirmó su bautismo umbanda

A través de sus historias de Instagram, More Rial compartió una publicación en la que etiquetó a @gilliarddeogum, el pai que la acompañó en el ritual, y escribió: “Ahora hablen con ganas”. Así hizo frente a las críticas y comentarios que surgieron tras conocerse su iniciación espiritual.

Este martes, en el programa conducido por Ángel de Brito, se mostraron fragmentos del evento, donde se mencionó la participación de Morena y se hablaron de algunos detalles del rito. A partir de esa exposición, la joven comenzó a recibir señalamientos en redes y medios de comunicación, lo que la llevó a responder de manera categórica.

La reacción de More Rial tras la difusión de su bautismo

Luego de que las imágenes se viralizaran, More Rial utilizó sus redes para defenderse y hablar sobre la libertad de culto. En un extenso texto, aseguró que no tolerará burlas ni juicios sobre sus creencias religiosas. Además, advirtió que tomará medidas legales si continúa lo que considera un accionar discriminatorio en su contra.

Mientras sigue luchando por un lugar en la televisión, su abogado Alejandro Cipolla también se hizo eco del tema y confirmó que están analizando posibles acciones legales. “La libertad de culto está protegida por la Constitución Nacional, y no vamos a permitir que se la vulnere”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Por otro lado, el pai que ofició el ritual explicó en una entrevista con LAM que el bautismo es un acto de iniciación y que cada persona que lo realiza debe ser consciente de su significado. También afirmó que no todas las casas de fe tienen las mismas prácticas y que hay muchas creencias erróneas sobre la religión umbanda.

En distintos espacios televisivos se debatió sobre el bautismo de la hija de Jorge Rial y las costumbres de la religión, generando opiniones divididas. Algunos apoyaron su decisión, en cambio, otros pusieron en duda ciertos aspectos de esta práctica.

La posición de More Rial está clara: su elección espiritual es un asunto personal y no considera necesario dar explicaciones sobre su fe. Con sus palabras en Instagram, reafirmó su compromiso con sus creencias y respondió a quienes la cuestionan por su decisión. A pesar de las críticas, la joven no mostró intención de retractarse y se mantiene firme en su camino espiritual.