El furioso descargo de Morena Rial tras ser criticada por ir a un boliche: “¿Por qué no van con L-Gante?”

Morena Rial se convirtió de nuevo en noticia por las fotos que publicó junto a su abogado, Alejandro Cipolla, pasando un buen rato en un boliche de Palermo. Ni bien las imágenes salieron a la luz, la influencer recibió fuertes críticas porque no se presentó a una pericia psiquiátrica que la Fiscalía solicitó tras su excarcelación.



Furiosa, la joven se defendió a través de un descargo en sus redes. Lo inesperado fue que, entre sus argumentos, disparó contra el cumbiero L-Gante, quien actualmente se recupera de una operación. “¿Por qué no van a j.... a L-Gante? Ahí están, desesperados por festejarle todo, luego que fue condenado a tres años de prisión. No sé qué pretenden que haga. Ahora no puedo salir dos horas, luego de más de tres semanas sin salir de mi casa. ¡No se entiende la alevosía del periodismo!”, cuestionó.

Esta reacción surgió tras un comunicado previo que su abogado, Alejandro Cipolla compartió desde sus historias de Instagram. Visiblemente sorprendido por el revuelo causado, escribió al respecto: “¡De no creer las críticas contra More Rial! Está con un proceso en trámite. Esta cuestión no limita que ella pueda tener momentos de dispersión. ¡La alevosía es tremenda! A More se la crucifica, pero a otros famosos en peor posición se les festeja. ¿La vara cómo se mide?”.

Irónicamente, luego de semejantes descargos, las publicaciones polémicas que aún circulan en las respectivas cuentas de Morena y Cipolla, están amenizadas con una de los más recientes temas del exponente de la cumbia 420, “Guaracha del cielo”.

Aparecieron fotos de lo que hizo Morena Rial mientras su papá está de vacaciones y hay escándalo

Jorge Rial se fue de vacaciones a Cuba para disfrutar del Festival del Habano. También lo hizo para relajarse y renovar las energías en el caribe, ya que su viaje a México había sido interrumpido por la primera detención de Morena Rial, a fines de enero. El periodista se fue tranquilo y confiado de que su hija no iba a darle más dolores de cabeza, pero en las últimas horas se conoció lo inesperado.

El jueves por lado el juez. Horas después, se la vio en un boliche con su abogado y amigo íntimo, Alejandro Cipolla, que compartió varias fotos de la sa noche aseguraron en LAM (eltrece) que la joven no se presentó a las pericias psiquiátricas que había ordenalida.

Las imágenes cayeron muy mal en las redes sociales, donde algunos usuarios deslizaron que la actitud de la influencer era repudiable. Muchos creyeron en su palabra de querer cambiar y trabajar para darle una buena vida a sus dos hijos, pero hasta Carmen Barbieri optó por bajarla de Mañanísima (eltrece) porque dijo no haber notado arrepentimiento de los robos que cometió en Villa Adelina.