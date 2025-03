Nati Jota y Eial Moldavsky pidieron disculpas por el desafortunado diálogo en Olga

La periodista y conductora de Sería Increíble escribió en sus redes sociales, pero también utilizó su programa para expresarse: "No lo decodifiqué". El influencer aseguró: "No me gusta verme a mí así".