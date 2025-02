Qué implica la salida de la OMS luego de la decisión del Gobierno

El Gobierno anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) este miércoles y la decisión generó el movimiento de diversas voces. Un informe de la fundación Soberanía Sanitaría afirma que algunas consecuencias conllevan la falta de acceso a vacunas, tecnologías e insumos sanitarios y el apoyo de programas especializados. Tres especialistas hablaron con Ámbito y dieron su impresión sobre las implicancias de la decisión gubernamental.

Más allá de los vaivenes políticos

El médico clínico Luis Cámera (MN 51995) se mostró en contra de la decisión y sostuvo: "No podemos dejar de lado una entidad reguladora que tiene mucha gente experta, que tiene la actitud de incidir con sus conocimientos en muchísimos países cuya capacidad operativa para resolver algunas cuestiones es muy dificultosa".

Con una postura crítica, afirmó que "internamente en determinadas especialidades han cometido errores", pero cree que la Argentina debería seguir perteneciendo porque "independiente de los vaivenes políticos, es una organización que tiene una fuerza muy importante a nivel mundial y se va a seguir sosteniendo, más allá del apoyo o no de algunos países".

Para finalizar, el médico afirmó "Pese a que yo tengo en algún área particular cuestionamientos intelectuales, la organización en sí misma es de mucha ayuda para la inmensa mayoría de los países que necesitan una entidad reguladora, capacitadora, académica, una unidad docente y que pueda guiar sus pasos".

La OMS, un asesor de salud global

Por su parte, la infectóloga, y directora de vacunas de la Fundación Huésped, Florencia Cahn señaló a este medio que la OMS, si bien no es un organismo que toma la última decisión, "sí es un asesor que nuclea a los equipos de salud de los diferentes países del mundo", por lo que su poder es el de "recomendación".

Cahn puntualizó que, entre las posibilidades que ofrece, la organización permite "facilitar la evidencia científica a los países y las personas", además de su rol en la "coordinación de emergencias sanitarias como brotes o la aparición de nuevas enfermedades".

Como ejemplo, Cahn habló del sarampión: "Actualmente estamos frente a un brote de sarampión, con dos casos nuevos en la ciudad de Buenos Aires, y mucho del manejo y control de brote tiene que ver con lineamientos de la OMS. Entonces es muy importante formar parte".

"Realmente preocupa esta tendencia de ir por fuera de las líneas de la evidencia científica", aseveró. Sobre la salida de la Argentina, Cahn consideró que esto "crea mucha incertidumbre sobre qué otras medidas similares puedan tomar después" y sobre cómo queda posicionado el país a nivel de la salud global.

"La Argentina tiene universidades brillantes"

Desde otra óptica, el epidemiólogo Hugo Pizzi, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, afirmó a este medio que ante la decisión tiene "sentimientos encontrados". Pero también señala que la OMS "se ha politizado y hubo muchos errores". "Fue impactante que en plena pandemia la dijera 'dejen de usar barbijos porque el COVID es una patología que no se adquiere por vías aéreas superiores'", ejemplificó.

"En este momento el decano de Medicina de Córdoba es el que preside a todas las facultades de medicina de Latinoamérica y el Caribe. Estamos en contacto constantemente con universidades internacionales, con centros de primer nivel", puntualizó.

A nivel general, Pizzi concluye que con la retirada de la OMS "no va a pasar nada porque la Argentina tiene universidades que son brillantes. Por lo tanto, los grupos, comités y demás van a colaborar con todo lo que sea necesario ante cualquier eventualidad".

Qué consecuencias tiene la retirada de la OMS para la Argentina

Según la organización Soberanía Sanitaria, se dejaría de tener acceso al fondo rotatorio y estratégico "que nos hace ahorrar millones en la compra de tecnologías e insumos sanitarios". Desaparecería el apoyo a programas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, salud mental, materno infantil, vacunas, entre otros.

La medida también afecta al estatus ganado de Centros Colaboradores en laboratorios como el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Instituto Malbrán y la ANLIS.

Esta situación traería la "consecuencia de quedar fuera de las redes internacionales que mejoran nuestras prácticas", sostiene la fundación, y afirma que la Argentina posee una serie de centros colaboradores que trabajan en red con los de otros países, "fortaleciendo las capacidades propias y manteniendo al país en altos estándares de calidad y reconocimiento internacional".

Otras consecuencias

En el caso de una nueva pandemia, se anularía la cooperación en forma de apoyo técnico directo; compra de insumos y equipos; contratación de personal, entre otras posibles utilidades.

Debilitaría el abordaje de enfermedades raras o desatendidas siendo que no sólo se recibe colaboración técnica sino en muchas ocasiones también donación de medicamentos huérfanos

En caso de desastres naturales u ocasionados por el hombre, habría ausencia de "apoyo de las unidades especializadas de emergencia de la OPS, debiendo organizarse, sin el apoyo de equipos técnicos de emergencia y/o respuesta rápida y logística de insumos en salud".

Perjudicaría a las provincias debilitando su capacidad técnica.

El Gobierno confirmó que la Argentina se retira de la OMS

Tal como adelantó Ámbito, el gobierno de Javier Milei va a retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo confirmó este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. La decisión se basa en "profundas diferencias de la gestión sanitaria", durante la gestión del expresidente Alberto Fernández.

"El presidente Milei instruyo al canciller Gerardo Werthein para retirar a la participación de la Argentina en la OMS", expresó Adorni. La decisión del gobierno nacional llega luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haga también efectiva la salida del país norteamericano de la organización.