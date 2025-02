Violencia en la cancha: Suspendieron el partido luego de que arrojaron un proyectil a un juez de línea

El partido estaba 0 a 0 y se disponía a comenzar el segundo tiempo, cuando Martín recibió un proyectil en la frente que le generó un corte y fue arrojado desde una de las tribunas del estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

"No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando. Sé que no es culpa de los jugadores, es culpa de gente incivilizada", comentó Falcón Pérez explicando lo sucedido y el por qué la decisión de dar por terminado el encuentro.

Martín tuvo que recibir asistencia médica rápidamente y ahora deberá someterse a estudios para descartar cualquier problema más grave, ya que el juez de línea debió sentarse en el terreno de juego producto de algunos mareos.

Aunque todavía no se dio a conocer cuando se jugará el segundo tiempo, no se descartan otras sanciones y determinaciones en relación a si continúa o no el encuentro tras la violencia en el campo.

https://x.com/TendenciaDepor/status/1886920248739180722