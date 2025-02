Cristiano Ronaldo se autoproclamó el mejor futbolista de la historia por delante de Messi, Maradona y Pelé: “Soy el jugador más completo que ha existido”

Cristiano Ronaldo sigue haciendo crecer su historia en el mundo del fútbol y avanza a pasos agigantados en busca de alcanzar la meta de los 1000 goles. El Bicho concretó un doblete en la victoria del Al-Nassr por 4 a 0 sobre el Al Wasl para llegar a los 923 gritos en 1261 presencias. Sin embargo, sus tantos quedaron de lado horas más tarde, cuando se dio a conocer una de las entrevistas más profundas que realizó el portugués durante toda su vida.

En diálogo con el periodista Edu Aguirre, quien además es su amigo desde hace años, CR7 tocó todos los temas en la sección Los Amigos de Edu del programa español El Chiringuito.



Su vínculo con Lionel Messi, el presente de Kylian Mbappé en Real Madrid, su salida del club merengue y una frase que seguramente abrirá el debate una vez más: “¿Qué quiere decir la palabra goleador? Números, el que pone la pelotita dentro del rectángulo. ¿Quién es el mayor goleador de la historia? Son números, punto final. Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión. Una cosa es un gusto, yo creo que soy yo. Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien del pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto... Una cosa es un gusto, te gusta más Messi o Pelé o Maradona. Entiendo eso y lo respeto. Pero decir que Cristiano no es completo, es mentira. ¡Soy el más completo!“.

Y cuando Aguirre le planteó si era “el mejor jugador de la historia”, el portugués de 39 años fue tajante: “Yo creo que sí. Sinceramente, yo no vi a nadie mejor que yo. Pero te digo de corazón”.

LAS FRASES DE CRISTIANO RONALDO



• La relación con Lionel Messi: “Nunca he tenido mala relación, al revés. Compartimos escenario 15 años en los premios. Siempre nos llevamos muy bien. Hasta me recuerdo una que otra vez en donde yo traducía lo que le decían en inglés. En la organización, le traducía. Era gracioso. Siempre me trató bien. Obvio, siempre uno defendió lo suyo con su club y su selección. Nos retroalimentamos mutuamente. Hubo años en el que quería jugar todo y marcar, yo también. Esa pelea sana como existía a lo mejor Ayrton Senna y Prost, que se alimentaban mutuamente. Veo difícil que se repita algo así. Nunca se sabe, pero lo veo muy difícil”.

• Los clásicos con Barcelona: “Era normal. La gente hoy en día valora diciendo ‘cuando era Madrid-Barcelona era mucho más’. Vivíamos una semana con una tensión por las nubes, pero era bonita, era una tensión buena. La afición, las televisiones hablando del partido. Era bonita, era gran rivalidad. Madrid-Barcelona, Cristiano-Messi, obvio. Pero era también Piqué y Sergio Ramos. Se hablaba de todo, pero era más Cristiano y Messi obviamente. Pero era bonita. Esa rivalidad que existía era sana”.

• La presión por los mil goles: “La verdad que estoy un poco cansado por lo de los mil goles. Pero parece que están desvalorizando mis goles anteriores. No me gusta que estén contando los goles que faltan. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. Si llevo 920 goles, 925 o 930 no me importa absolutamente nada. El mejor de la historia soy yo. Punto final. Los números lo dicen. No lo sé si voy a llegar. No pienso a largo plazo, pienso en el presente. No pienso si llego al Mundial. Obvio me gustaría, pero no estoy obsesionado por eso. No lo pienso. No me interesan las críticas. Porque sé que es gente que no me conoce y que me tiene envidia”.

• La actualidad de Kylian Mbappé en Real Madrid: “Veo al Madrid de vez en cuando porque a mi hijo Mateo le gusta mucho Mbappé. Le quiero mucho, no solo por la historia de joven que quería mucho a Cristiano y era su ídolo. De verdad, le veo un crack, creo que va a dar muchas alegrías al Real Madrid”.

“Le complica porque él no sabe jugar de delantero. No es que no sepa, es que no es su posición. Si yo estuviera en el Madrid, le enseñaría a jugar de nueve, porque yo no era delantero. Me acostumbré a jugar de delantero, yo era banda. No soy el típico delantero. Yo creo que él no debería ser el típico delantero, debería buscar una forma muy de él”

“La afición del Madrid tiene que cuidarlo. Él es muy bueno, tienen que protegerlo. Yo no tengo dudas de que va a darle muchas alegrías a los aficionados del Real Madrid”.

• La actualidad de la liga saudí y las críticas que recibe: “Yo soy una persona de desafíos. No me intimidan los grandes retos. Desde que tomé la decisión de venir no pensé que iba a crecer en dos años. Pensaba que iba a crecer en dos, que ahí sí ya iba a ser muy top, pero fue en el primer año. Las cosas fueron muy rápidas”.

“La gente que critica no sabe; pero es normal. A mí me da mucha pena porque es una realidad completamente diferente cuando se habla de Arabia o se habla de la MLS. La liga de Estados Unidos es peor, obvio, que la de Arabia. Pero sé que la gente que habla, no sabe. Solo el que está en el día a día da el valor. Obviamente que el poder financiero es más grande que Europa. Pero los fichajes son limitados”.

• La fuerte personalidad que tiene desde pequeño: “Yo siempre fui muy picado desde joven. Odiaba perder y lloraba. No aceptaba, iba a casa a llorar. Los vecinos me llamaban ´el llora´. Lloraba de rabia, era mi manera de ser".

“Poco a poco fui mejorando, siempre me enojo cuando pierdo y hago gestos. Eso lo acepto, no soy perfecto. Es mi manera de ser, no voy a cambiar. Espero seguir así, pero de manera más equilibrada por mi familia y mis hijos”.

• Cómo vive el día a día en la recta final de su carrera: “Es un compromiso. Yo sigo con la pasión, me levanto con las ganas de jugar y ganar partidos. Es un poco menos que antes, pero sigo con la motivación, me gusta hacer lo que hago. Me cuesta, pero voy”.

“La historia ya está escrita. Si quisiera retirarme hoy, no me arrepentiría. Pero estoy muy bien, sigo haciendo la diferencia. Eso me empuja a seguir. Estoy en una fase de mi vida en la que estoy viviendo en el presente”.

• La posibilidad de ser director técnico: “No quiero ser entrenador. Muy difícil, casi imposible. He llevado en el fútbol toda la vida. Ser entrenador es más difícil, hay que lidiar con jugadores. Creo que mi personalidad no se adapta a ser entrenador. Ser dueño de un club tiene más sentido, eso no lo descarto. Si es un buen negocio, puede ser. Eso puede pasar, pero ser entrenador, director deportivo o presidente, no.”

•El Balón de Oro que ganó Rodri: “Vinícius debió ganar el Balón de Oro, pero no me sorprende, no hay credibilidad. Él ganó la Champions, marcó goles e hizo la diferencia. Me decepcionó mucho por Vinícius, él lo merecía. Yo sentí lo mismo dos veces y me dio impotencia. Pero después entendí, entonces lo que haces es retirarte y creer que tus valores son más importantes.

• Su salida del Real Madrid: “España es mi casa. Jugué muchos años en el Madrid. Fue en el lugar que más feliz fui futbolísticamente. Cuando tú dejas un legado y una marca, la gente no se olvida”.



“Me fui porque quería una etapa diferente en mi vida. Tenía un ciclo en el que estaba encerrado. No me desgastó porque el presidente aceptó que quería salir. En una fase de negociación no se portó bien conmigo, pero lo entiendo. Yo ya había dado mi palabra a la Juventus. Es una larga historia, pero yo aprecio mucho a Florentino. Es una persona que me trató bien y ganamos muchas cosas juntos, le respeto mucho. Algún día a lo mejor vuelvo, no lo descarto. Dejé un legado”.