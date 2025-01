ANMAT prohibió la venta de varios protectores solares y productos cosméticos de belleza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la venta de varios productos cosméticos de belleza y protectores solares al no poder determinar sus condiciones de elaboración, y por ende, poner en riesgo la salud de sus usuarios.

Mediante la Disposición 540/2025 publicada en el Boletín Oficial el viernes 31 de enero, que mediante una inspección en distintos locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se detectó una serie de irregularidades en productos cosméticos y protectores solares.

A raíz de esto, con el fin de "proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénica sanitaria pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, y que a su vez no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación".

¿Cuáles son los productos cosméticos prohibidos por la ANMAT?

“COUNTOURING BLUSH” marca “MOCMALLURE”, cuyo rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional (Nº de legajo del importador y Res. Nº 155/98)

“LIP GLOSS” marca “MOCMALLURE”, contenido neto 18 ml, cuyo rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional (Nº de legajo del importador y Res. Nº 155/98)

“GLITTER FACE AND BODY GEL” marca “RIMOCOO”, contenido neto 33 ml, cuyo rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional (Nº de legajo del importador y Res. Nº 155/98)

“CHERRY PICKED FOR THE FLUSH LIP AND CHEEK TINT” marca “SHEGLAM”, contenido neto 6 ml, fecha de elaboración 06/2024, fecha de vencimiento 06/2025, HECHO EN CHINA, A&Y Hello LED Ltd, Dist. Por/ EVER FAME PTE. LTD. 22 SIN MING LN, cuyo rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional (Nº de legajo del importador y Res. Nº 155/98).

“SUNSCREAM FACE AND BODY SUN LOTION SPF 50 PA +++ VITAMINA C” marca “SAS”, contenido neto 100 gr, fecha de elaboración 1/24, fecha de vencimiento 1/27, ITEM NO: SAH026, MADE. IN CHINA, cuyo rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional (Nº de legajo del importador y Res. Nº 155/98).

“SUNSCREAM FACE AND BODY SUN LOTION SPF 50 PA +++ COLLAGEN” marca “SAS”, contenido neto 100 gr, fecha de elaboración 1/24, fecha de vencimiento 1/29, ITEM NO: SAH015, MADE IN CHINA, cuyo rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional (Nº de legajo del importador y Res. Nº 155/98).