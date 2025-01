Tiene 13 años fue violada y quedó embarazada: "La habrá pasado muy mal durante 8 meses de gestación"

Durante este lunes 20 en Saladillo los vecinos se mostraron conmocionados por el caso de la nena de 13 años que tuvo un bebé producto de una violación. El principal sospechoso es su padrastro, que habría sido encubierto por la mamá de la menor.

Mientras tanto, Rocío, su tía, decidió hablar con respecto a la situación y contó que había notado a su sobrina diferente pero cuando le consultó, ella respondió que estaba "rellenita por comer mucha comida".

“Para mi sorpresa, al otro día me dijeron que fue mamá. Estaba dentro de todo tranquila, es lo que vi, pero la habrá pasado muy mal durante ocho meses de gestación, que no es normal para una nena de 13 años. El bebé salió bien, gracias a Dios”, agregó.

Rocío fue contundente y reveló un dato que le dio su sobrina ese mismo día en el que tuvo al bebé en el Hospital Posadas. “La fui a ver y me dijo que había sido el padrastro. Entiendo que abusó de ella. Me dijo que pasó reiteradas veces, que no había sido una sola vez”.

La joven contó que tuvo la guarda de la menor por seis meses, designada por el servicio local de Niñez y Adolescencia. “La mandaba al colegio, pero no estaba acostumbrada a una rutina de hogar. Estaba acostumbrada a estar a cierto horario de la noche, con mi hermana, no tenía una vida de bien”, sostuvo.

Continuando con su relato, la mujer contó que las condiciones de vida de sus sobrinas era muy precaria, no tenían luz ni agua, les faltaba higiene y las fiestas que sus papás realizaban hasta tarde, las tenía agotadas. Aun así, la menor que dio a luz hace pocos días, creyó que su mamá había cambiado cuando le pidió que regrese a su hogar.

Lamentablemente, ella le creyó y volvió. Las cosas no mejoraron, por el contrario, todo desencadenó este difícil momento.

Rocío adelantó: “Yo voy a hacer el pedido para tener la tutela, para ella y para el bebé. Va a estar en un hogar mientras tanto”. Es que la menor sigue en observación, al igual que su hijo, en el Hospital Posadas a donde había llegado con un fuerte dolor abdominal.

Tanto la mamá de la nena como su padrastro, Nelson L. y Daniela A., están detenidos.