Máximo Thomsen desea salir de la cárcel por amor: "Deseo mucho poder salir para buscarla"

En la Alcaldía N° 3 de Melchor Romero de La Plata, Thomsen convive con sus siete compañeros, en celdas a dos, en un pabellón aparte junto a Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Blas Cinalli y Ciro Pertossi.

En la entrevista con Telenoche, el joven de 25 años había precisado: “Yo me acerqué por mensaje y empecé algo que nunca imaginé que podía pasar. Se interesó por mí y tuve dos años de relación con ella. Me venía a ver acá”, señaló la entrevista.

“Duró dos años, la conocí acá”, agregó. “Es una persona que me apoya mucho en todo esto para que yo siga fuerte. Es un pilar muy importante para mí, que hoy en día decidió apartarse para poder seguir con su vida porque esto ya le estaba afectando”.

Aquella fue la única vez en la que Thomsen aceptó sentarse frente a una cámara y expresar todo lo que sentía tras el crimen de Fernando. “Extraño todo. Mi familia, mis amigos, poder hacer las cosas que me gustan, trabajar con mi papá”.

“Él -su papá- siempre me manda ‘te necesito’ y mi mamá también. Extraño mucho. Mis amigos también me mandan mensajes siempre, me dicen que quieren estar conmigo, que me extrañan, y a mí me rompe el corazón, porque yo también los quiero ver”, detalló.