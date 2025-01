Atropelló a un nene en Pinamar y se burló en redes

En las últimas horas se viralizaron en las redes los polémicos posteos que realizó Paris de Sena, la conductora de 19 años que atropelló a un nene de 8 que estaba jugando en una playa de Pinamar. “Dejenme en paz”, reclamó en sus historias de Instagram.

Cuando el caso comenzó a hacerse mediático, la conductora utilizó sus redes sociales para hacer un descargo, pero poco después comenzó a subir posteos donde se burlaba de la situación. “Ahora que estoy buscada camino”, escribió junto a un video en el que muestra como circula sin problemas por la calle.

“Señor, por favor, dedíquese a otra cosa” fue otro de los comentarios que hizo.

En las imágenes se la puede ver en yates, en UTV y con autos de lujo. También, subió a sus historias fotos de fiestas, dólares y hasta con armas.

“Si al pendejo lo hubiera chocado con la Amarok no tendría la Amarok, estaría detenida. El nene estaría mal, y está bien. ¿Qué les pasa? No soy una figura conocida como para que me hagan tal quilombo y quiera ganar fama de esto. Inventen una historia mejor”, expresó.

El nene de 8 años terminó con lesiones en las piernas, sufrió un golpe en la cabeza y heridas en el pecho. “Lo podría haber matado”, dijo un testigo cercano a los familiares del menor, que contó a TN que muchas cosas que trascendieron “no son ciertas”.

“Todo el trabajo de investigación lo hizo el papá del nene: encontrar a la chica junto con los vehículos y demás. No hizo nada la policía, ni la cámara de seguridad, ni nadie, todo lo hizo completamente él”, añadió la fuente.