Ladrones estaban por robar, fueron descubiertos y fingieron ser novios

Los dos implicados quedaron registrados en primer plano, a pesar de haber visto que una cámara apuntaba puntualmente al lugar en el que estaban parados. Tras cometer el robo, se retiraron del lugar y no fueron detenidos.

Dos delincuentes protagonizaron un insólito episodio en la ciudad santafesina de Rosario, donde fingieron ser pareja para no ser descubiertos mientras robaban una pollajería. Toda la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad del local y las imágenes no tardaron en volverse virales.



Tal y como puede verse en las imágenes, el aparato grabó el momento exacto en el que uno de los ladrones ayudaba a su cómplice a alcanzar las luces que querían robar, pero en un momento dado ambos fueron sorprendidos por un auto que pasaba por la zona y los dos hombres decidieron abrazarse y mostrarse cariñosos para no levantar sospechas.

Los delincuentes quedaron filmados en el preciso instante en el que, al escuchar el paso de un auto, se abrazaron y simularon ser una pareja en una actitud amorosa. "Era un pedazo de cable y los vecinos suponen que lo robaron por el cobre pero no era mucho. También arrancaron la cámara", detalló la hija del dueño del local, tras lo sucedido, en diálogo con Telenoche Rosario.