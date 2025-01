La inteligencia artificial reveló las mejores canciones para entrenar

La inteligencia artificial es un elemento muy utilizado para hacer diferentes preguntas difíciles de contestar o crear imágenes y en esta oportunidad, se le pidió a la herramienta que determinará cuáles son las mejores canciones para tu rutina de entrenamiento.

Escuchar música cuando se entrena puede traer varios beneficios, como despejar la mente y evocar emociones positivas que contribuyen a mantenerse motivado. Además, está comprobado que la música favorece a la recuperación rápida, ya que reduce la presión arterial, por lo que la frecuencia cardíaca también baja.

Estas son las canciones recomendadas por ChatGPT. Si no tenés una playlist en específico, la IA preparó un orden de para realizar la rutina diaria:

Inicio: Calentamiento (Ritmo medio)

1. "Ciudad mágica" - Tan Biónica

2. "On Top of the World" - Imagine Dragons

3. "Arriba" - Bándalos Chinos

Parte principal: Alta intensidad (Ritmo explosivo)

4. "Canguro" - Wos

5. "Can't Hold Us" - Macklemore & Ryan Lewis ft. Ray Dalton

6. "Run the World (Girls)" - Beyoncé

7. "La bomba" - Los Auténticos Decadentes

8. "Believer" - Imagine Dragons

9. "Titanium" - David Guetta ft. Sia

Final: Resistencia y enfriamiento (Ritmo constante)

10. "Wacha" - KHEA ft. Duki

11. "La Cobra" - Jimena Barón

12. "Persiana americana" - Soda Stereo

13. "Eye of the Tiger" - Survivor