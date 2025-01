¿Hizo lo correcto el agente de tránsito?: Dio negativo el test de alcoholemia, pero a su acompañante no: le retuvieron la moto

Este miércoles, un episodio pocas veces visto se registró en el barrio porteño de Palermo, cuando en un control de alcoholemia, un chofer de una conocida aplicación de transporte de pasajeros, en la versión moto, fue multado, al tiempo que le retuvieron el registro de conducir y la moto debido a que la pasajera que llevaba dio positivo.

El joven de 19 años, que dio negativo a la prueba de alcohol en sangre se mostró indignado por la situación. De esta manera, ante la prensa presente en el lugar expresó sobre la chica con la que viajaba: “No la conozco y no tengo forma de comprobar si ella bebió o no. Mi responsabilidad es no tomar alcohol, pero no me puedo hacer cargo de cada usuario que me toca”.

El agente de tránsito manifestó: “No es mi problema, estás manejando con alguien alcoholizado y la ley es la misma por más que sea o no un conocido”.

Más tarde, visiblemente preocupado por las consecuencias económicas que le generará este episodio, se lamentó: “Hoy me retienen la moto y la licencia a mí, cuando yo no infringí ninguna regla propia. Ahora tengo que pagar el acarreo, no sé los costos, nunca me pasó”.

La pasajera, que fue demorada por las autoridades, comentó: “Me dio positivo, pero desconocía que no podía subir (como pasajera) tras haber consumido alcohol. No siento culpa porque no sabía y él (por el conductor) no me preguntó si yo estaba alcoholizada”.