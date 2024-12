El Gobierno recibirá a los familiares del gendarme argentino detenido en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido en un control policial en Venezuela hace 18 días. Este viernes, Patricia Bullrich y el canciller Gerardo Werthein encabezarán una reunión con sus familiares.

Según la información oficial compartida por el Gobierno, el encuentro se dará a las 12 del mediodía en la sede Central del Ministerio de Seguridad de la Nación.

¿Qué dijo la novia del gendarme detenido en Venezuela sobre el ex embajador argentino en Venezuela?

María Alexandra Gómez, la novia del gendarme argentino detenido en Venezuela, apuntó contra el ex embajador argentino en Caracas Oscar Laborde, asegurando que “se tiene que responsabilizar por lo que está haciendo”.

“Si el gobierno de Argentina está haciendo lo que está haciendo sus razones tendrá”, aseguró la mujer en referencia a la denuncia por traición a la patria presentada por el Ministerio de Seguridad.

María dijo que no tuvo diálogo con Laborde, pero que lo conoció “cuando me enviaron un video por mi WhatsApp poniendo en tela de juicio la relación que tengo con Nahuel, diciendo que no tengo ningún hijo y que no estamos casados”.

“Tenemos una relación de hace cuatro años con un hijo. Vivimos en Luján de Cuyo (Mendoza). Nuestra vida está ahí”, agregó.