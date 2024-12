Caso Cielo: una jueza ordenó que separen a la niña de su madre y la revinculen con sus abuelos paternos

El martes por la tarde circularon los videos del momento en que, por orden de la Justicia, personal judicial y policial, acompañando a los abuelos paternos de la niña Cielo, separaron a la pequeña de su madre. La separación se dio en medio de gritos de auxilio de la niña que expresamente en varias oportunidades solicitó no ser llevada con sus abuelos y permanecer con su madre.

La orden judicial fue firmada por la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia, Karina Feldman, quien dio lugar al pedido de los abuelos paternos para la revinculación familiar con «Cielo», También dictó una prohibición de acercamiento de la madre respecto de la niña; y ordenó a la madre iniciar un tratamiento terapúetico para que aborde la revinculación familiar de la manera más adecuada para su hija.

La jueza fijó audiencia para el 10 de febrero del 2025, para tratar la revinculación de «Cielo» con su madre. Mientras tanto, la pequeña deberá permanecer en la casa de sus abuelos paternos, sin comunicación con su mamá.

DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL

Se trata de el caso conocido como «niña Cielo», apodo de una menor que actualmente tiene 6 años y fue víctima de abuso sexual y que pudo poner en palabras los abusos de su progenitor, del que hay pruebas e indicios de cargo, informes médicos y psicológicos. Además, la causa espera la etapa de juicio puesto que se probó que hubo abusos.

En ese entonces, la abogada de Cielo, Aldana Ross aseguró que “es un caso de vulneración de DDHH de una niña, con un proceso que comienza en el 2020-2021con una denuncia hacia su progenitor y padre de la menor y contra sus abuelos que participaron de los abusos. Al día de hoy las medidas de protección fueron dictadas contra su padre y no contra los abuelos y pedimos al Poder Judicial que crea en lo expresado por Cielo que es lo mismo que expresara su mamá cuando realizó la denuncia correspondiente y que no se la siga revictimizando. La única respuesta que tuvo la mamá es el procedimiento contra su padre pero no la de los abuelos, esta niña merece verdad y justicia y los responsables deben ser condenados por la Justicia”, afirmó.

Los videos que circulan por las redes sociales demuestran la desesperación de la madre y de la niña por mantenerse juntas a pesar de las medidas judiciales y de la crueldad con la que se llevó adelante el operativo con la presencia de los abuelos retirando a la niña de su casa.

MARCHA Y VIGILIA

Como respuesta a la situación, el martes por la noche, un grupo de mujeres acompañando a la mamá de Cielo, realizaron una vigilia en las sedes de los juzgados de Familia ubicados en French 140 de Resistencia. Con carteles que rezan «que vuelva con su mamá ya», «Cielo debe estar con su familia», «revinculación ya», dejaron carteles y prendieron velas para visibilizar el reclamo.

En tanto, este miércoles a las 9 habrá una concentración frente a Casa de Gobierno para exigir que los dipositivos de protección de las infancias intervengan a favor de Cielo y no permitan la separación de la niña de su madre.