Quién era el hombre que se tiró a nadar a los Lagos de Palermo y falleció

Un trágico episodio tuvo lugar en los Lagos de Palermo, donde un hombre se metió a nadar y falleció. Este miércoles, la Policía de la Ciudad informó que, tras un arduo trabajo y extenso operativo de búsqueda, dieron con un cuerpo en los Lagos de Palermo. Los padres de la víctima confirmaron que se trata del cadáver del hombre que se arrojó al Lago Regatas.



Se trata de Eduardo Vaccaro (42), quien era buscado intensamente desde el lunes tras haberse sumergido en el lago, frente al monumento Juan Manuel Fangio, a pesar de que está prohibido nadar en la zona. Aparentemente el hombre se encontraba en situación de calle y había registrado su último domicilio en la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro.



Según detalló la familia de la víctima, hacía dos años que habían perdido contacto con el hombre. Además, no era la primera vez que Vaccaro había sido reportado como desaparecido. En junio de 2019 el hombre se había ausentado de su casa en Villa Adelina, por lo que sus familiares lanzaron una campaña para buscarlo. Finalmente, el hombre fue encontrado dos semanas después.

El operativo de rescate

Todo comenzó cuando los testigos que circulaban por el área vieron al hombre arrojarse al agua y no salir, por lo que no tardaron en dar aviso a las autoridades. Inmediatamente, la Policía de la Comisaría Vecinal 14-C dio inicio a un gran operativo de rescate en colaboración con los Bomberos, el SAME y un grupo de buzos del Grupo Especial de Rescate (GER).





Este miércoles cerca de las 5 de la mañana, el equipo de guardia nocturna vio un bulto muy cerca de la orilla del Lago Regatas. Mariano Ledesma, comandante de la Brigada de Rescate de Bomberos de la Ciudad, dio detalles sobre cómo procedieron a retirar el cuerpo luego de ver el bulto cerca de la orilla. “Se alarmó al comando que desplazó a los buzos e hicieron la extracción. Hay mucha vegetación y no esperábamos que salga a flote", indicó.

En diálogo con la prensa, el titular del SAME, Alberto Crescenti, reveló que por un tatuaje pudieron confirmar que se trata del hombre que se arrojó a los Lagos de Palermo. Además, las autoridades lograron identificarlo gracias al ADN encontrado en las prendas que el hombre dejó tiradas en la orilla, antes de meterse al agua.

Por último, en las próximas horas el cadáver será trasladado hasta la morgue judicial para ser sometido a una autopsia y las correspondientes pericias toxicológicas.