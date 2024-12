La Casa Rosada descartó que Kicillof pueda quedarse con el control de Aerolíneas

El Gobierno salió al cruce de la intención del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de quedarse con el control de Aerolíneas Argentinas. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tildó de “ridículo” el planteo del economista al asegurar que está a cargo de “una provincia con déficit y endeudada”.



Francos criticó: “No entiendo la lógica de Kicillof, si es cambiar el foco y creer que puede ser la solución a los problemas. Generó endeudamiento como ministro de Economía, ¿hacia dónde quiere llevar la deuda del Estado provincial?”.

El jefe de Gabinete advirtió, en declaraciones a Radio Rivadavia: “¿Hacia dónde quiere Kicillof llevar la deuda del Estado provincial, en este caso? No nos olvidemos que, más allá de que nosotros estamos arreglando las cuentas nacionales, las cuentas de la provincia de la provincia de Buenos Aires no las está arreglando nadie. Entonces, me parece que pretender asumir la deuda de la situación de la Unidas Argentina con su deuda, yo creo que es una cosa absolutamente desproporcionada y ridícula”.

Además de Francos varios funcionarios del gabinete salieron al cruce de la intención de Kicillof de controlar Aerolíneas, como el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, que publicó en su cuenta de X: “La expropiaron. La quebraron. La hicieron inviable. La convirtieron en una caja de empleo militante. Ahora pretende volver a tomar el control a través de una provincia fundida”. El ministro de Economía, Luis Caputo, también expresó su rechazo a la propuesta del gobernador bonaerense, en su cuenta de X: “Nada que sorprenda. Empresas públicas = fideicomisos = obras públicas = cajas políticas”.

Axel Kicillof expresó su intención de aliarse con gobernadores y sindicatos para controlar Aerolíneas

Kicillof dijo el lunes que buscará aliarse con gobernadores y sindicatos para quedarse con el control de Aerolíneas Argentinas, ante las advertencias del presidente Javier Milei de una eventual privatización de la línea de bandera.

El gobernador bonaerense dijo en conferencia de prensa que buscará hacerse cargo de la firma si Nación avanza con el desprendimiento. “Si plantean liquidarla, que sepan que la Provincia la va a sostener”, afirmó.

Kicillof aseguró que Aerolíneas “es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es una fuente de ingresos y de bienestar inconmensurable”. Destacó: “La Provincia sí la quiere. Esto requiere una serie de pasos institucionales, hoy expresamos la vocación de empezar a dar los pasos”.

El gobernador bonaerense insistió: “Si hay una intención de transferir a Aerolíneas nosotros empezamos el camino de diálogo con los trabajadores y con gobernadores que la necesitan tanto. Vamos a trabajar también con sector aerocomercial y turístico porque creemos que es de las mejores del mundo”.