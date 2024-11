Riquelme valoró "llegar a semifinales", y dijo que Boca tuvo "vergüenza" ante Vélez

Juan Román Riquelme, presidente de Boca, valoró "llegar a semifinales", consideró que la "suerte" jugó para el Fortín y destacó que el equipo tuvo "vergüenza" propia para luego buscar revertir el resultado momentáneamente.

Aseguró que "fue un partido divertido" y remarcó que "hubo muchos errores de los dos equipos" y "la suerte jugó del lado" del Fortín.

"Tuvimos un partido con situaciones complicadas. Ir 2-0, un gol en contra, una expulsión... Se estaba poniendo todo difícil. El equipo compitió. Así como tuvo muchos errores, tuvo cosas muy buenas. No es fácil ir 2-0 con un jugador menos, pasar a ganar. Al final, con dos centros nos terminan dando vuelta el partido", explicó.

"Sabemos que en el año tuvimos cosas buenas y otras no tanto. No vivo de la manera que quieren instalarle a la gente. Hemos sido semifinalistas de la Copa Argentina, que no es fácil. Hemos sido semifinalistas del torneo pasado, cuando nos tocó jugar contra Estudiantes, que el equipo compitió bien", expresó Román.

Juan Román Riquelme aseguró que Boca necesita "cada partido competir al máximo" y también lanzó un palo al periodismo por la exigencia con el Xeneize. "Yo no escucho que hablen de todos los equipos que tienen la obligación de ir a la Libertadores. Nosotros soñamos con jugarla todos los años y es nuestra obligación, pero vos no escuchás lo mismo de todos los equipos", dijo.