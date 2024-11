Intento de femicidio en Núñez: al agresor lo internaron al lado de la víctima

La víctima del intento de femicidio por parte de su pareja Sergio Sarria, en una pizzería del barrio porteño de Núñez, relató en primera persona cómo fue todo lo sucedido y cómo se dio cuenta de que estaba internada al lado de su a

El hecho ocurrió en el local gastronómico donde trabajaba la joven. El hombre saltó el mostrador, agarró un cuchillo que estaba en la mesa y comenzó a agredirla. Le efectuó 28 puñaladas, mientras le reclamaba que su hija no lo quiere, según testigos.

Luego de lo sucedido, por protocolo, los dos tienen que ir al mismo lugar, pero no deberían estar en la misma habitación. “Yo no sabía dónde me iban a llevar, no tenía idea. Pensaba que a él se lo llevaban a otro lado. Se lo llevaron al mismo hospital y cuando estaba adentro del shock room y escuché ruidos y corridas adelante mío”, indicó en un audio.

“Cuando giré la cabeza, porque tengo un pinchazo en la órbita del ojo, lo vi acostado en la camilla de al lado. Lo estaban curando al lado mío. Las enfermeras pidieron que lo saquen”, concluyó la víctima.

El agresor tiene publicadas fotos en sus redes sociales con la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine y otros dirigentes libertarios. Además, se lo ve con el influencer libertario Emmanuel Danann y el analista político Álvaro Ziccarelli.