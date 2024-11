Salteña pidió disculpas por inventar que era prima del Gobernador

Ayer se dio una situación insólita cuando un control en la esquina de Zuviría y Ameghino terminó con uno de los videos más virales del día. El conductor del vehículo fue sometido al test correspondiente, arrojando un resultado positivo de 0.39 gramos de alcohol en sangre. Su acompañante, una joven salteña les dijo a los oficiales que ella era el primo del Gobernador para poder irse del lugar sin ningún tipo de multa.

Durante el procedimiento, la acompañante del hombre intentó interferir en el accionar de los oficiales, alegando ser prima de un político y negándose a entregar el auto. En medio de la discusión, afirmó que no habían atropellado a nadie y que ambos estaban "perfectamente", elevando la tensión en el lugar.

Ahora, la salteña, Milagros Cornejo, utilizó sus redes sociales para realizar un pedido de disculpas de forma pública y aclaró la situación:

"Hola, buenas tardes, mi nombre es Milagros Cornejo, soy la chica del incidente que hubo hoy en calle Ameghino y Zuviría. Quería pedirle mil disculpas al señor Gobernador porque estaba muy nerviosa, estaba pasando por una situación espantosa que nunca había vivido y no se me ocurrió otra cosa que decir que era su prima, pero en realidad no tengo nada que ver, no tengo ningún tipo de relación ni nada", expresó.

"Simplemente ofrezco estas disculpas con el corazón, y era solo por el motivo de que no quería que le quitasen el auto a mi amigo, nada más. Pido disculpas a los policías también porque la verdad no sabía que esto llegaría a mayores. Reconozco que estuve mal y mil disculpas", agregó.