Atentos, Pumas: las 4 nuevas reglas que decidió implementar la World Rugby

El rugby intenta modernizarse desde hace algunos años, en pos de captar nuevas audiencias, de ser atractivo para los más jovenes y comprensible para un público no fanático. World Rugby, la entidad que preside el inglés Bill Beaumont, quiere sobre todo hacer del deporte uno más dinámico para que en la próxima década deje de ser tedioso para un gran porcentaje que no lo practica. En ese contexto, el Consejo de la World Rugby votó a favor de la inclusión desde el 1 de enero de 2025 de cuatro nuevas reglas que habían sido probadas con éxito en competencias menores y que pretenden, justamente, favorecer la velocidad y simpleza del juego. Son las siguientes.



Límite de 60 segundos

La nueva regla determina que el pateador del equipo no podrá demorarse más de un minuto a la hora de patear un penal a los postes. Esta cantidad de tiempo se equipara con el de las conversiones, ya que hace unos años se redujo de 90 a 60 segundos el período que el jugador tenía entre el try y su respectiva conversión. Idealmente, el tiempo se gestionará con un reloj de tiro en una pantalla, aunque también el árbitro llevará la cuenta.

30 segundos en formaciones fijas

Otro límite temporal que regirá desde enero afectará a las formaciones fijas, es decir, al lineout y al scrum. Los equipos no podrán tardar más de 30 segundos desde que salió la pelota en formar la hilera y en ejecutar en lanzamiento. Lo mismo aplicará para el scrum, aunque será más desafiante, porque se trata de una formación que suele generar la mayor cantidad tiempo muerto por sus varios reseteos, que en general buscan cuidar la salud de los jugadores. El árbitro, desde enero, deberá intervenir para que el medio scrum ponga la pelota en juego antes de que pase medio minuto.

Vale torcida si no saltan

Algo que ya se había probado en el U20 Championship y Trophy, el WXV o la Pacific Nations Cup era que el equipo que arrojara un lineout no perdía la posesión si el lanzamiento era torcido, siempre y cuando el otro equipo no hubiera saltado para disputar la pelota. La regla funcionó con éxito y World Rugby decidió integrarla al rugby internacional. Cuando un lanzamiento es torcido, sea para cualquiera de los lados, el equipo contrario puede elegir entre reponer el juego con un line o un scrum a su favor. La nueva ley evitará tantas detenciones.

Cuidar al medio scrum

Proteger al medio scrum es algo con lo que algunas reglas anteriores ya habían colaborado. Desde 2025, luego de pruebas exitosas en la Major League Rugby de Estados Unidos y en torneos regionales de Nueva Zelanda, no se podrá tocar al medio scrum mientras la pelota todavía esté cerca de un tackle, ruck o maul. Además, en el scrum, la línea de offside será el túnel entre ambas primeras líneas y ya no el último pie del número 9, lo que aleja la marca y evita más golpes sobre el medio scrum.

Otras novedades

Una regla que estuvo en consideración fue la siguiente: que un jugador pudiera cantar mark en sus propias 22 yardas cuando recibiera la pelota desde una salida rival. Pero esta regla no obtuvo el 75% de los votos y no se oficializará. Por otro lado, el Consejo de World Rugby debatió sobre una que ha causado algo de revuelo y que ya se implementa en esta ventana de noviembre en cuyo segundo test Los Pumas visitarán a Irlanda: la expulsión de 20 minutos, que no le permite al jugador regresar a la cancha, pero sí al equipo mandar a alguien en su reemplazo luego de 20 minutos y así quedarse con 15 jugadores por lo que reste del partido. World Rugby decidió aplazar la decisión sobre esta regla hasta que terminen los partidos de la Autumn Nations Series para así tener más datos, opiniones e información antes de determinar si la aplica desde 2025 o no.

Revisión del TMO

Por otro lado, también se aprobó una revisión del protocolo del Television Match Official (TMO) como prueba global. Este protocolo indica que el TMO tiene la potestad de identificar infracciones “claras y obvias” (knock-on, pase forward, touch, obstrucción del maul, offside o tackle completo) en la última jugada previa a la ejecución de un try y en las dos últimas fases específicamente. Se considera la “última jugada” a la que tuvo lugar desde el último reinicio o desde la última pérdida de posesión de un equipo en caso de que la hubiera. Este es el protocolo que está actualmente en funcionamiento en la Autumn Nations Series. World Rugby sigue buscando formas de hacer del rugby un deporte más atractivo. Por ahora, halló cuatro nuevas.