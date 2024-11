La Universidad Nacional de La Plata se posicionó como la mejor del país

Quedó en el puesto 28 según la evaluación del Times Higher Education para América Latina. La siguen la Universidad Austral y la Nacional de Córdoba (UNC). La UBA no participa de esta medición.

Un nuevo ranking universitario consideró que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) es la mejor universidad del país, seguida de la Universidad Austral y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Solo estas tres instituciones argentinas se ubican entre las 50 mejores de América Latina, según las conclusiones del ranking regional Times Higher Education (THE). Los datos fueron presentados este lunes en una conferencia de prensa realizada en la sede porteña de la Austral.

En el ranking THE para América Latina, Argentina tiene una universidad entre las 30 mejores, tres entre las 50 mejores y ocho entre las 100 mejores. La UNLP, que este año participó de la medición por primera vez, ocupa el puesto 28 a nivel regional. La Austral cayó al puesto 43, mientras que la UNC quedó en el 47. En el top 100 regional también se ubican la Universidad Nacional de San Martín (puesto 52), la Universidad Nacional del Litoral (70), la Universidad Nacional de Cuyo (83), la Universidad Católica Argentina (98) y la Universidad Nacional del Comahue (100). Más abajo figura la Universidad Nacional de Quilmes (por debajo del puesto 151).

Hay varias instituciones argentinas –entre ellas, la UBA– que no participan de este ranking. Según explicaron desde THE, el ranking “opera de forma voluntaria”. Para figurar en la lista, “cada universidad clasificada tiene que registrarse activamente para compartir y aprobar datos institucionales básicos”, dijeron desde THE a Infobae.

El ranking de Times Higher Education utiliza 18 indicadores de desempeño; la versión regional de la lista recalibra las ponderaciones “para reflejar las características de las universidades de economías emergentes”, explicaron desde THE. Los indicadores se agrupan en cinco áreas, de las cuales tienen mayor peso la enseñanza, la investigación y las citas. Las otras dos dimensiones evaluadas son el compromiso con la industria, referido a la transferencia de conocimiento, y la perspectiva internacional, que valora –entre otros factores– la cantidad de estudiantes y profesores extranjeros.