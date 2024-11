La Generación Dorada, a 20 años de la conquista olímpica

"Sean eternos los laureles, que supimos conseguir" dice esa estrofa del Himno Nacional Argentino que a todos nos llena de lágrimas.

Y entre laureles y gritos del público, veinte años después, la "Generación Dorada" se reunió para brindarnos un último encuentro, tal vez, el que nunca habín logrado después del triunfo en Atenas por los distintos compromisos de los jugadores en ese entonces.

Una noche que cruzó todas las emociones, comenzó con el anuncio de los que iban a integrar los equipos blanco y azul, y entre nombres famosos como Duki, Paulo Londra, streamers como Luquita Rodríguez, German Beder (quien en su momento fue prensa de la CABB) y otros deportistas invitados como Paula Pareto, Germán Chiaraviglia y Marcos Milinkovic.

Llegó la hora de ellos, de los protagonistas. Saliendo en el orden del número de sus camisetas: Pepe Sánchez, Manu Ginóbili, Chapu Nocioni, Fabricio Oberto, Luis Scola, "Puma" Montecchia, Carlos Delfino, Walter Herrmann, Leo Gutiérrez "Colo" Wolkowyski, Gabriel Fernández y Hugo Sconochini. Los doce quqe lograron dejar la bandera argentina en lo más alto ganándole al Dream Team de Estados Unidos.

Rubén Magnano, quien revivió su histórica corrida a lo largo de la cancha, no logró contener las lágrimas mientras presentaban a sus dirigidos.

Un partido que tuvo muchas sorpresas comenzó con la entrada de los hermanos Sardelli, Guido y Pato quienes interpretaron una versión rockera de nuestro himno. El momento del partido como tal comenzó con los jugadores dorados, siguió con los invitados, más tarde jugadores en cancha con sus hijos.

El final se acercaba y hubo uno que se animó a tomar el micrófono para agradecer: Manu Ginóbili. "No esperábamos que alguien nos viniera a ver. ¿Quién iba a querer ver jugar a 12 que están fuera de físico?" decía el ex NBA. La gente solo aplaudió y alentó. No necesitaban nada más, ya estaban viendo jugar a sus héroes quien en 2004 los habría hecho tan felices.