Diego Latorre sorprendió con un posible refuerzo para River Plate: “Puede llegar Icardi o Alario”

Luego de la eliminación de River Plate ante Atlético Mineiro por 3-0 en las semifinales de la Copa Libertadores, el Millonario ya comienza a planificar el 2025, con la mirada puesta en uno de los puestos más endebles desde la llegada de Marcelo Gallardo: el delantero de área.

El Muñeco hizo hincapié en la falta de gol que tiene River en las últimas fechas y el puesto a reforzar sería el ataque. Los posibles candidatos para el puesto que hoy ocupan el colombiano Miguel Ángel Borja y el paraguayo Adam Bareiro, serían Lucas Alario o Mauro Icardi, según anticipó Diego Latorre en ESPN F90.



Tras una acalorada discusión en el programa televisivo, Gambeta soltó una bomba que dejó sorprendidos a todos sus compañeros. “Un amigo que tiene un poco de información me dice que pueden llegar Icardi o Alario. Mirá que yo no soy de tirar...”, soltó el ex futbolista. “Es un bombazo”, completó Sebastián Pollo Vignolo. “No sé si Icardi va a llegar, pero viene coqueteando con River hace un tiempo”, agregó Gustavo Yarroch.

Hay algunos datos que permiten ilusionar al hincha de River. El actual delantero del Galatasaray de Turquía coquetea de forma permanente con la institución millonaria. En el mes de septiembre publicó en sus redes sociales una imagen con la vista del fondo del estadio Monumental desde el balcón de su departamento. También se lo vio en el River Camp, donde asistió para ver a su hijastro Valentino López, quien juega en la Octava de la Banda. El goleador se dejó ver al costado del campo de juego junto a Wanda Nara, presenciando el clásico ante Racing.



Para agregar, Wanda Nara, quien es la representante del futbolista ex Sampdoria e Inter de Milán, es una reconocida fanática de River y comparte en sus redes fotos con la camiseta de su equipo favorito, lo que alimenta aún más los rumores de una posible llegada en el mercado de pases de verano.

Actualmente Icardi se encuentra desempeñando una buena temporada en el conjunto turco. Entre la Superliga, Supercopa y Europa League, el rosarino acumula 13 partidos disputados con una cantidad de seis goles y dos asistencias.

Mientras que por el lado de Alario es un nombre recurrente en el mercado de pases a la hora de sumar posibles refuerzos. Sin embargo, según mencionó Gustavo Yarroch, periodista partidario de River, la relación con Gallardo no sería la más cordial y definió el rumor como un “coqueteo”.

El actual futbolista del Internacional de Porto Alegre ya conoce lo que es jugar en el Monumental. El Pipa estuvo en River desde el 2015, y consiguó una Copa Libertadores, dos Recopas Sudamericanas y dos Copas Argentina hasta su partida hacia el Bayer Leverkusen de Alemania. El ex jugador del Eintracht Frankfurt convirtió 41 goles y dio 12 pases de gol a sus compañeros.

Durante su etapa en Núñez, el santafesino fue fundamental en la conquista de la Libertadores 2015. River le compró su pase a Colón para que dispute las semifinales y final del certamen continental y el goleador respondió anotando en la vuelta de la semifinal ante Guaraní de Paraguay y el 1-0 parcial contra Tigres de México en la vuelta de la final.

La falta de eficacia en la serie ante Mineiro fue el detonante para que Gallardo decida buscar un jugador que convierta las situaciones de peligro en gol. Ni Miguel Ángel Borja, ni Adam Bareiro supieron aprovechar sus oportunidades en la Libertadores para asegurar su puesto de cara a lo que se viene.

Pensando en el armado del plantel 2025, varios de los futbolistas no estarían en carpeta para continuar vistiendo la banda roja. Los jugadores que abandonarían el elenco por diversos motivos: Ramiro Funes Mori, Paulo Díaz, Federico Gattoni, Agustín Sant’AAnna, Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca y Claudio Echeverri.