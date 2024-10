Acusaron a Sandra Pettovello de gastarse 2 millones en una cafetera y 3 millones en un catering

Pasan los meses y el ministerio de Capital Humano sigue en el ojo de la tormenta. Durante los primeros tiempos del Gobierno de Javier Milei, este sector se vio criticado por interrumpir la entrega de alimentos a comedores y merenderos.

Todo el escándalo terminó apuntando contra los dirigentes de dichos espacios, acusándolos de robos y aprovechamiento de las mercaderías que el gobierno les otorga.

No solo el fiscal Fabián Canda dictaminó que la acción judicial es admisible sino que "no se advierte" que la cartera a cargo de Sandra Pettovello "haya dado cumplimiento de manera cabal, estricta y si la ministra no entrega productos básicos para paliar el hambre ni fondos para adquirirlos, pero tiene billetera abierta para algunos gustitos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia" (de la que depende la política alimentaria),

Durante estos últimos días comenzó a circular que hace una semana se adquirió una cafetera automática por casi 2 millones de pesos, además de desembolsar 3 millones por un catering para un evento de esa dependencia que se hizo a principios de octubre con desayuno, almuerzo y coffee break.