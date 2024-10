“Milei está jugando con fuego; si Cristina le gana la provincia de Buenos Aires, cae el Gobierno”

La exdputada pisa fuerte estas últimas semanas al hablar de las elecciones 2025: “Polarizar de esta manera, elegir un enemigo, es en realidad lo mismo que había pedido Cristina Kirchner en su momento: “Armen un partido y ganen las elecciones”. Y nosotros se las ganamos”, recordó “Lilita” en diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum en radio Con Vos.

La frase alude a una definición de Cristina Kirchner ante las críticas que recibía durante su segundo mandato como Presidenta, entre 2011 y 2015. La Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el PRO tomaron nota del consejo de la jefa de Estado y conformaron la alianza Cambiemos, que terminó ganando las elecciones nacionales con Mauricio Macri como candidato a la Casa Rosada.

Pese a los enfrentamientos públicos, “Lilita” considera que Milei y su vice, Victoria Villarruel, son peronistas.

“Milei habla de la libertad y él no es libre. ¿Por qué no es libre? Porque no es libre de prejuicios y de resentimientos, alguien tan insultante es esclavo de sus pasiones y de sus odios. ¿Qué es ser libre? ¿No admitir la opinión del otro? Él no es libre, a él no le cabe la libertad que no tiene, una persona libre es generosa, respeta las opiniones, una persona libre es segura de sí misma y una persona libre anda por la vida sin miedos... Tanto el Presidente como el ministro de Economía son miedosos”, continuó.