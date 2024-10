Estela de Carlotto aseguró que "la voz de Mirtha es muy importante para el país"

Cuando la conductora fue homenajeada con el Martín Fierro de Brillante por las muchísimas películas que protagonizó durante su carrera, subió al escenario para agradecer el gesto de APTRA y aprovechó ese minuto para pedirle por favor al gobierno que no cierre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCCA) que, actualmente, está en pausa.

“Por favor, no cierren el INCAA, es lo primero que se me ocurre. No cierren el INCAA. En mi casa se amaba y se ama el cine argentino, tenemos que continuar haciendo películas. Si hay gente que de pronto recibió un préstamo y no devolvió el dinero que correspondía, bueno, esa queda afuera y no le damos más nada...”.

Pero esta no fue la primera vez que Mirtha hizo una especie de descargo y dedicó un claro mensaje al gobierno de Javier Milei. Sin embargo, fue suficiente para que la conductora se vuelva viral.

Este jueves Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, compartió en Radio Con Vos, que pronto llamaría a la diva ya que su voz es muy importante para ayudar al país.

"La voz de Mirtha es muy importante y está ayudando al país, con lo que le está haciendo este Gobierno" y remarcó: "Lo que está diciendo es grato y lo comparto".