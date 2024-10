Se suspendió por la tormenta el recital de Aventura, la banda que lidera Romeo Santos

Esta noche Aventura iba a presentarse en el Estadio Vélez Sarsfield pero el show ha sido suspedido a raíz de las condiciones climáticas. La banda liderada por Romeo Santos había anunciado en junio de este año su presentación en nuestro país.



Por el momento, la banda no ha anunciado si habrá reprogramación del concierto. Fue por las torrenciales lluvias que comenzaron en el día de ayer que no permiten que el show pueda llevarse a cabo con normalidad.

Los shows de la agrupación comenzaron a mediados de agosto en México, luego se presentaron en Costa Rica, Perú, Ecuador y hoy llegaban a nuestro país. También visitarán Uruguay, Chile, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

La colaboración de Romeo Santos con J Balvin que nunca fue

J Balvin es uno de los artistas urbanos más importantes de Latinoamérica. A lo largo de su carrera, colaboró con diversos artistas: desde María Becerra hasta Beyoncé. Sin embargo, existen varios feats que no salieron a la luz.

En ese sentido, en una entrevista que concedió a Los 40 Colombia, el artista reveló que llegó a grabar con algunos colegas, pero que el público nunca llegó a ver el resultado de esos trabajos.

“Era súper random. Drake, Romeo Santos y yo. Brutal”, expresó sobre una canción titulada “A Pistol In My Head” que fue grabada y nunca fue publicada.

En torno a las razones por las que no se editó esta canción, agregó: “No salió. Timing. Pero, parce, el tema es una chimba”. Luego, lamentó: “Esa canción es una que me dolió mucho porque soy superfanático de Drake, soy su fan número uno. Imagínate. Ese tema es uno que me dolió mucho que no salió”.