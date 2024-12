El catastrófico rating de Gran Hermano que le trajo a Telefe, el peor regalo de Navidad

Este miércoles en el prime time, Gran Hermano (Telefe) tuvo una catástrofica noche en materia de rating, justo en plena celebración de la Navidad en la casa más famosa del país.

Concretamente, Gran Hermano. La noche de los Ex logró un promedio de 7.6 puntos de rating, número que le alcanzó para conorarse como lo más visto de la televisión argentina del 25 de diciembre, pero con un deplome para Telefe de unos 5 puntos respecto a las mediciones que habitualmente consigue el reality.

Además, la segunda parte de Gran Hermano. La noche de los Ex perforó más todavía el magro número del primer tramo del programa, con una medición de 6.6 puntos de rating. Si bien la jornada de Navidad tiende a ser siempre reacia a las potentes mediciones, los ciclos más exitosos de El Trece no evidenciaron una caída tan notoria como la del producto estrella de Telefe.

De esta manera, el top 5 de las propuestas más vistas este miércoles quedó con Gran Hermano. La noche de los Ex en primer lugar con 7.8 puntos de rating, seguido de Telefe Noticias en el segundo puesto con 6.8, mientras que Gran Hermano. La noche de los Ex parte 2 quedó en la tercera posición con 6.6. Por último, en la cuarta y quinta ubicación quedaron respectivamente Amor a cualquier precio (Telefe) con 5.4, y The Floor, la conquista (El Trece) con 5.2.

Más allá del bajón de rating que supone la Navidad, Gran Hermano ha quedado estacionado desde hace semanas en promedios que oscilan entre los 12 y 13 puntos, lejos de los 20 que solían conseguir las emisiones de las temporadas anteriores del reality de Telefe.