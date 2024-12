En medio de deudas y reclamos laborales, Marcelo Tinelli vende su mansión en Uruguay

Los últimos años no han sido muy favorecedores para Marcelo Tinelli. Y es que sus clásicos programas, que años atrás registraban increíbles números en materia de rating, han caído en picada y ya no son un éxito en la televisión. El Bailando 2023 no logró grandes cifras y este año, el productor apostó por el Cantando 2024, con Florencia Peña como conductora, pero tampoco le fue bien.

A todo esto, también se le debe sumar las deudas acumuladas y problemas legales con empleados.

En medio de este complicado panorama que enfrenta el famoso conductor, Tinelli decidió vender su mansión de Uruguay que compró en el año 2000 al exfinancista Willy López, la lujosa chacra "Guanahani", ubicada en la prestigiosa zona de La Boyita, José Ignacio. La propiedad fue bautizada con este nombre en honor a la primera isla descubierta por Cristóbal Colón en América.

La casa del locutor tiene dos plantas, está distribuida en 5,2 hectáreas y cuenta con: nueve suites; dos casas de huéspedes; quincho con parilla y un horno de barro; gimnasio, una pileta con deck; una cancha de fútbol frente al mar en la que Diego Armando Maradona jugó; un par de hoyos para jugar al golf; piscina climatizada; una huerta; y un acceso exclusivo a la playa.

La mansión de Marcelo Tinelli, valorada en alrededor de 9 millones de dólares, está siendo ofrecida por 8 millones en una operación que busca agilizar la transacción.