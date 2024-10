Mauricio Macri: "Lo que lograron Milei y Caputo es increíble"

El expresidente Mauricio Macri analizó la posición del PRO ante la gestión del presidente Javier Milei y aseguró que el mandatario "le cedió casi el manejo absoluto del Gobierno a Santiago Caputo", una afirmación que pone de relieve la influencia del asesor presidencial en la administración actual.

"Le dije 'vos no delegás, vos te desentendés'", declaró el ex presidente de Boca en LN+, y agregó: "Es muy distinto eso. La verdad nunca nadie tuvo tanto poder como tiene Santiago Caputo. Alguno me quiso decir que es parecido a Marcos Peña. Marcos Peña no puso ni sacó funcionarios de segundas y terceras líneas, ministros, no se ocupó de esas cosas. Era el estratega, él se ocupaba del área de comunicación".

"Él a Santiago le ha dado un espacio de manejo que todos sabemos es muy amplio. Bueno, él sabrá, tiene un nivel de confianza en él", siguió Macri en la misma entrevista. Además, el ex Presidente de la Nación se refirió a la frase que dijo días atrás, cuando aseguró que Milei tiene "una psicología especial". En esa línea, opinó: "(Los argentinos) saben perfectamente que ellos no votaron por alguien que era estándar, votaron por alguien que se presentó con un estilo confrontativo".