Faltan: 12 días ¿CuÁl es tu dilema en el cyber monday?

Un evento donde participan miles de marcas y negocios que buscan atraer a consumidores con precios competitivos y grandes oportunidades de ahorro en cada compra por sus múltiples ofertas y descuentos.

Con opciones de financiamiento a través de cuotas sin interés y envíos gratis en determinados productos, este acontecimiento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) ganó una extraordinaria popularidad desde hace casi dos décadas.

Se trata de una excelente oportunidad para que los consumidores accedan a ofertas en productos y servicios, pero también para que las empresas puedan incrementar sus ventas. Eso sí: se aconseja a los compradores planificar con anticipación, comparar precios y asegurarse de adquirir productos en los sitios oficiales para evitar estafas.

De este modo, siguiendo la tradición, el Cyber Monday en Argentina en 2024 se llevará a cabo desde el 4 de noviembre a las 0 horas y concluye el 6 de noviembre a las 23:59. Durante tres días, más de 900 empresas de diversos sectores llegan con descuentos exclusivos en compras online para que puedas cambiar tu celular, sacar tu pasaje de avión para tus próximas vacaciones o renovar tu Smart TV .

Entre los distintos segmentos se alistan

-Viajes.

-Muebles.

-Hogar y deco.

-Indumentaria y calzado.

-Deportes y fitness.

-Alimentos y bebidas.

-Cosmética y belleza.

-Automotriz.

-Bebés y niños.

-Emprendedores.

-Servicios.

-Electro y tecno.

Cómo comprar en Cyber Monday 2024

Para comprar en este Cyber Monday 2024 vas a poder ver todas las promociones ingresando a www.cybermonday.com.ar. Las empresas socias de CACE que participan del evento ofrecen descuentos de sus productos y servicios.

Las más de 16.000 ofertas anunciadas son exclusivas para compras en línea, pero algunas marcas también brindan descuentos en sus tiendas físicas, pese a que no están obligadas a hacerlo.

Qué hacer con los productos que reemplazo



Cuando comprás nuevos productos en CyberMonday y querés deshacerte de los viejos, hay varias alternativas sustentables que podés considerar. Desde la web oficial del evento sugieren.

Primero, podés vender o donar lo que ya no usás, si continúa en buen estado: en un marketplace o donarlo a organizaciones benéficas. Esto ayuda a prolongar su vida útil y evita que termine en uno de los más de 5.000 basurales a cielo abierto que existen en Argentina.

También podés intercambiar con amigos, familiares o vecinos que puedan estar interesados en lo que ya no necesitás o reciclar si se trata de productos que ya no puedan ser vendidos o donados. Eso sí, hay que hacerlo correctamente: investigá los puntos de reciclaje locales que acepten materiales como electrónicos, plásticos, vidrio, etc.

Finalmente, se puede reutilizar. Si tus productos tienen partes útiles, podés desarmarlos y usar esas piezas para reparar otros objetos o para proyectos DIY. Esto reduce la necesidad de comprar componentes nuevos. Cada pequeña acción suma.Con más de 4,6 millones de visitas y 7,5 millones de productos vendidos, el Cyber Monday 2024 promete ser otra edición exitosa, consolidándose como uno de los principales eventos come