Federico Sturzenegger explicó cómo funcionará ARCA, la nueva AFIP

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó los cambios en la AFIP y aseguró que se está hablando de una reducción de "unos 3000 agentes". Además, también adelantó cambios sobre el sistema impositivo que aplica a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

En detalle, el funcionario explicó que el fútbol tiene un "régimen previsional especial" que expirará "dentro de 6 meses a partir de hoy". Por último, sobre el conflicto universitario, Sturzenegger fue tajante y sentenció: "No esta en juego el no arancelamiento de las universidades. No esta en discusión".

En detalle, Sturzenegger aseguró que los nuevos cambios no son "una medida tributaria". Además, el funcionario también agregó: "La eficientización y la menor evasión es producto de la gestión que hacemos todos los días".

Por último, el encargado de la cartera de desregulación afirmó que el trabajo del Gobierno continúa en la línea de eliminar "peajes" y trabas burocráticas. “Hay una resolución que dice, cuando vos importas algo, para liberar el contenedor tiene que haber un veedor de la industria local de ese bien”, ejemplificó Sturzenegger quién luego agregó: “Todo terminaba siendo costos, sobre costos, oportunidades de corrupción, o un proteccionismo solapado a ciertas industrias”.

"La agenda mas fuerte anticorrupción es la agenda de simplificación y desregulación", concluyó el ministro.