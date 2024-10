Fue el programa “Somos Buenos” de TN, en donde se compartieron imágenes del chat. Fernández se mostró cada vez más preocupado por las repercusiones de los intercambios de la pelea con Fabiola Yañez.

“Van a venir contra mí. Estoy muy mal”, admitió en otro mensaje, refiriéndose al escándalo de los seguros que involucra a Cantero y su esposo, Héctor Martínez Sosa. También mencionó a Javier Milei en tono victimista, acusándolo de usar la situación en su contra: “Cada vez que tiene un problema se lanza sobre mí”.

Fabiola en los chat, le reprochaba a Fernández por la violencia que ejercía sobre ella: “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”, un comentario que parecería hacer referencia a episodios de maltrato físico.

El contexto de estos chats se suma a una situación judicial cada vez más compleja para el expresidente. Fabiola Yañez había expresado públicamente, a través de un posteo en Instagram, que “tenía miedo”, aunque no aclaró de qué.