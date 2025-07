Asesinaron a un perro de apoyo emocional a una nena con epilepsia

Un aberrante y trágico episodio tuvo lugar en la provincia de Córdoba, donde un perro que brindaba soporte emocional a una nena con epilepsia fue asesinado a sangre fría por un vecino. Según trascendió, el hombre mató al animal porque este había orinado en su auto.

El triste hecho ocurrió en el barrio cerrado Los Molles, en Villa General Belgrano. La familia encontró el cuerpo de un Jack Russell llamado Harry debajo de un arbusto frente a su casa. Lo más llamativo era que el perro tenía una herida de bala.

El propio agresor fue quien confesó haberlo matado porque orinó en su auto. Además, el autor del crimen amenazó a los dueños de Harry con el arma homicida.



En estos momentos, el caso se encuentra en manos de la Justicia. El agresor enfrenta cargos tanto por el asesinato de Harry como por las amenazas dirigidas hacia la familia.

El desgarrador posteo de los dueños del perro asesinado

“Esto no es algo que suela hacer, pero necesito hacerlo público, destruiste la vida de mis tres hijas y la mía también”, comienza el mensaje que publicó Marte en su cuenta de Instagram. Y continua: “Para vos fue un perro, pero para nosotros no. Él acompaña y ayudaba a mi hija de 9 años con sus ataques de epilepsia, dormían juntos para que ella se sintiera contenida”.

“Todas las mañanas antes de irse al colegio, él se subía al auto y las saludaba”, recuerda con dolor Marta. “Estamos partidos al medio. Con el corazón en la mano, con miedo, mis hijas lloran preguntando por Harry. Todavía no me entra en la cabeza, no lo puedo entender”, lamentó. Y concluyó: “Espero que se haga JUSTICIA por Harry, ¡¡¡porque no me voy a callar!!!! Te amamos, Harry, y te vamos a extrañar".