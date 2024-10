Pichetto le respondió a Milei: “Yo puedo no saber de economía, pero el Gobierno ignora la historia”

El jefe de la bancada del bloque de Diputados Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, respondió este martes a las críticas del presidente Javier Milei, que lo había tildado de "verdaderamente ignorante en términos de economía". "Yo podré no saber de economía, pero el Gobierno ignora la historia”, replicó el experimentado legislador.



El mandatario había cuestionado esta mañana la exposición del diputado nacional durante el debate de la semana pasada por el financiamiento universitario. Allí, Pichetto había comparado el plan económico del Gobierno con el del ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz.



"¿Cuál es el programa que tiene, Presidente? Es un barco sin luces en el mar. Un tren que no llega a ninguna estación. Una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es?. ¿Cuál es el plan? ¿Un ajuste al estilo Martínez de Hoz?", había manifestado el diputado nacional durante su intervención en el Congreso.

Milei levantó el guante y aseguró que "Pichetto es alguien verdaderamente ignorante en términos de economía". "Es absolutamente inválida la comparación con el programa de Martínez de Hoz, porque una de las cosas que no hizo su programa fue hacer el ajuste fiscal. Otra cosa que también le podría decir es que eso fue en un régimen dictatorial y esto es en democracia. Ese tipo de analogías es bastante poco feliz", sostuvo el libertario en una entrevista en LN+.



"El señor Pichetto no es economista, no entiende de esto y habla de algo que no sabe. Para hacer una crítica tan airada es bastante irresponsable", continuó el jefe de Estado, y agregó: "Pichetto es aliado del partido en el que está. Es un tipo que siempre vivió del Estado. Es un tipo que comandó la banca del kirchnerismo en el senado y se fue con Macri. Ese ser inconsistente e incoherente se junta con personas verdaderamente siniestras".

Sin embargo, el congresista de Encuentro Federal le dijo a Infobae que "él contesta en términos políticos". "No hago política personal, no agravio ni hago ofensas a las personas, que es una característica de este Gobierno”, remarcó.

Luego, Pichetto retomó su comparación setentista y apuntó contra el economista Ricardo Arriazu, una de las voces que más simpatizan con la gestión libertaria. “Tienen que sacarse de encima al asesor de José Alfredo Martínez de Hoz, que lo tienen permanentemente bajando línea, que es el señor Arriazu. ¿Puedo no saber de economía? No soy un especialista, pero el Gobierno ignora la historia. Que piensen quién es Arriazu y el modelo económico de Martínez de Hoz”.