Laudelina fue trasladada a un penal de Mendoza por "seguridad"

La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, aprobó el pase y la acusada no deberá ampliar su declaración. Además, el abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, indicó que la implicada “declinó su voluntad de volver a mentir”.

A más de 4 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, la jueza de Goya, Cristina Pozzer Penzo, habilitó el traslado de Laudelina Peña a un penal de Mendoza con el fin de estar en un establecimiento adecuado por “seguridad”. El abogado de la familia indicó que la tía del menor declinó su voluntad de mentir.

La implicada en el caso de la desaparición del niño de 5 años no comparecerá ante la Justicia y fue trasladada al penal de Luján de Cuyo porque expuso en un escrito que el motivo es porque busca un lugar “acorde a los estándares de seguridad pertinentes y que puedan atenderse sus necesidades en cuanto a bienestar y alojamiento”.



Laudelina iba a declarar el 15 de octubre, pero luego la fecha pasó al jueves 17. Sin embargo, pidió no volver a declarar a través de su abogada Mónica Chirivín. De esta manera, no ampliará por el momento.