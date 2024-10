Un alumno vendió fotos íntimas de sus compañeras creadas con IA

Los padres de las menores reclaman que la escuela "no hace nada" a pesar de que hay una denuncia judicial. "Este chico está en contacto con gente adulta que comparte contenido sexual de chicos, es gravísimo", remarcaron.

Padres de un colegio privado de San Martín denuncian que un alumno de 17 años vendió fotos de sus compañeras desnudas, creadas con inteligencia artificial, y advierten que el caso es "gravísimo" porque el adolescente "está en contacto con gente adulta que comparte contenido sexual de chicos".

La denuncia judicial se hizo el 21 de agosto pasado y las víctimas serían 22, todas alumnas del Colegio Agustiniano. Según relatan las familias, el joven robó fotos de sus perfiles en redes sociales, las "desnudó" con inteligencia artificial y luego las comercializó a través de canales de Discord y Telegram.

"El colegio no se hacía responsable, nos decía que era culpa de las chicas por haber subido fotos, así que directamente fuimos por la vía judicial", explicó Florencia, madre de una de las estudiantes, desde el móvil con Mariano Onega para De Una por C5N.

Los padres del joven, identificado como "V", argumentaron que su hijo sufrió el robo de su celular en el mes de junio y por lo tanto no estaría detrás del hecho. Sin embargo, las familias señalan que su nombre aparece asociado al CBU donde se recibían los pagos.

"Un compañero se hizo pasar por comprador, porque estaba también en este grupo de Discord donde había 8.000 personas. Y cuando le dieron el CBU, salió el nombre real. Nos pasó todas las capturas y los links, yo lo denuncié a una ONG que se dedica al grooming y por suerte nos dieron una mano gigante", sostuvo Florencia.

Con ese asesoramiento, se hizo la denuncia judicial y "las pruebas eran tan contundentes que nos derivaron a hablar con una fiscal. Nos tomaron declaración y al otro día hicieron el allanamiento. Tienen todas las pruebas y se están periciando", indicó.

La madre contó que los directivos "dicen que fue afuera del colegio, que no lo pueden desescolarizar, que si se llega a suicidar va a ser culpa de ellos. Y nosotros somos 22 víctimas que están todas muy mal, avergonzadas, no quieren ir al colegio. La mayoría se quiere cambiar y es muy injusto que se tengan que ir cuando no hicieron nada", afirmó.

"Queremos pedir una cautelar para que él no tenga contacto con las chicas. Nadie nos asegura que no lo siga haciendo. Este chico está en contacto con gente adulta que comparte contenido sexual de chicos, es gravísimo. Hay muchos adultos que les envían este link para que ellos se unan y ahí les empiezan a dar créditos y transferencias, les piden fotos de sus amigas y conocidas", denunció.

Igor, padre de otra de las alumnas, remarcó que todas las familias están preocupadas "sobre todo por el tema anímico". "A mi hija la veo muy triste, con vergüenza, cambios de humor y actitudes que no están buenas. Me mostró algunas pruebas y era horroroso, asqueroso. Es muy difícil la contención", concluyó.