Lionel Scaloni, enojado por el estado del campo de juego

El entrenador de la Selección argentina no ocultó su bronca por las condiciones del terreno de juego en Venezuela: "No se podía jugar, no era un espectáculo al nivel de dos Selecciones como éstas", expresó en conferencia de prensa.

El DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se mostró enojado tras el 1-1 frente a Venezuela, por la 9ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y criticó duramente al estado del campo de juego: "Hay solo una lectura sobre la cancha: el partido no reunía las condiciones para ser jugado hoy. Eso está claro. Después, la decisión la toma el árbitro. No se podía jugar. No era un espectáculo al nivel de dos Selecciones como éstas".

En un veredicto unánime, varios integrantes de la Albiceleste alzaron la voz contra el terreno de juego del estadio Monumental de Maturín y Scaloni no fue la excepción: "Hicimos lo que teníamos que hacer. La decisión la toma el árbitro, y ya está. No quiero hablar mucho más. Se podría haber jugado este viernes. Además, aseguró: "Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar".

En el mismo sentido, el oriundo de Pujato destacó el partido que jugó la Selección y rescató el punto obtenido: "Hay que valorar las condiciones de las Eliminatorias Sudamericanas; nosotros nos adaptamos y el equipo compite siempre. Se puede jugar mejor o peor, pero el equipo compite. Estamos sumando muchos chicos jóvenes y que puedan aportar es una alegría”, expresó.