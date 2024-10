Un grupo de madres golpeó a una docente a la que acusan de maltrato

Una maestra de inglés de Marcos Paz fue brutalmente agredida por un grupo de madres que la acusaron de maltratar a los alumnos de sexto año de la Escuela N° 17, y los gremios docentes convocaron a un paro de 24 horas en esa localidad bonaerense para repudiar el hecho.

La agresión tuvo lugar el miércoles por la tarde y se viralizó en las redes sociales. En las imágenes se ve a las mujeres golpeando a la docente, tomándola de los cabellos y arrojándola al piso mientras la increpan: "Los chicos no se tocan, ¿oíste? A mi hijo nadie lo maltrata. Te voy a matar", le decían entre insultos. La secuencia duró unos tres minutos hasta que intervinieron los directivos.

"Es lamentable. No es algo para salir a contar con orgullo, pero tampoco me siento avergonzada", admitió Raquel, una de las madres que golpeó a la maestra, en diálogo con De Una por C5N. También aclaró que nunca buscaron que el video se hiciera viral.

"Nuestros hijos no querían venir a la escuela los días miércoles y no querían contar por qué. A mi hijo le decía inútil, tarado, que no servía para nada, que no iba a tener futuro. A las nenas les decía 'negras macacas'. Son 24 chicos y queremos que los escuchen", reclamó.

Según denunció, "no tuvimos respuesta a nivel policial ni institucional, no nos quieren tomar la denuncia". "La violencia con violencia no sirve, pero fue un acto de impotencia y dolor por escuchar el llanto de los chicos. No nos organizamos", sostuvo.