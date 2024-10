Convocaron a un apagón nacional contra los tarifazos

Como "expresión pública de repudio y rechazo" a los "aumentos desmedidos" de las tarifas energéticas dispuestos por el Gobierno de Javier Milei, un foro multisectorial conformado por pymes, comerciantes, universidades, inquilinos jubilados, espacios culturales y clubes de barrio convocaron a un apagón nacional a realizarse el jueves 31 de octubre de 21 a 21.10 hs.

"Nosotros tratamos de unirnos como clubes para pedir una tarifa diferencial. Evidentemente esto nos afecta a todos, nosotros como club de bario tenemos una cuota accesible, entonces estamos ante una dificultad muy importante. En el ejercicio contable del año pasado, la incidencia de los servicios era del 3,5% de nuestros ingresos; este año destinamos el 25% del presupuesto a pagar los servicios y no sabemos hasta dónde puede llegar", relató Graciela Liberti, presidenta de club de barrio Lazaroff de Tres de Febrero, partido de San Martín.



"Es muy triste. Tenemos un rol social importante pero vemos a un Gobierno que no cumple con el rol del Estado de contener a sus habitantes, más allá de que lo hayan votado o no", concluyó.

En el mismo sentido, Graciela Pampin, representante de centros de jubilados, contó que el precio de las tarifas "sobrepasan toda posibilidad de pago, se nos está negando lo básico. Pensar todos los días si comer o pagar luz o el gas provoca malestar y problemas muy serios en los jubilados y al mismo tiempo en los centro de jubilados, que son su contención para distraerse, porque van cerrando su puertas"

"Por favor, tenemos que hacer algo para que las política sociales no se caigan. estamos en una situación caótica, hay casos en los que en un PH con dos casas idénticas, a una le llega 8.000 pesos y a la otra 80.000", pidió.