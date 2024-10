El Gobierno está preocupado porque el veto a la Ley de Financiamiento Universitario restaría a la imagen de Milei

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dijo que pese al costo político de la medida no van a “tirar por la borda” el equilibrio fiscal. “Si quieren hacer un gasto, tendrán que establecer de dónde surgirán los recursos”, aseguró.

Francos, admitió que el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario impactará en la imagen del mandatario, pero insistió en el compromiso de mantener el déficit cero. El jefe de Gabinete planteó: “Podremos perder puntos, que recuperaremos cuando se vean los resultados, ya que lo que viene para el país va a ser bueno”.

El jefe de Gabinete dijo en declaraciones a Radio La Red que “cada una de las instituciones tiene que respetar la Constitución Nacional y usar los procedimientos para hacer cumplir la ley, es lo que hizo el Poder Ejecutivo con el veto”.

Francos le envió un fuerte mensaje a la oposición, que insistirá con la ley: “Milei se comprometió en que no habrá déficit fiscal, de hecho obtuvimos equilibrio fiscal, para lo que se hizo un esfuerzo muy grande y no se va a tirar por la borda. El compromiso del Gobierno es terminar con el déficit del Estado y generar crecimiento de la economía para que haya más recursos. Si quieren insistir con el tema nuestra posición va a ser siempre la misma, no vamos a admitir ningún gasto que no tenga financiamiento. Si quieren hacer un gasto, tendrán que establecer de dónde surgirán los recursos”.