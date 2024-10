Ya llegaron al país los primeros billetes azules de $20.000

Se trata de una primera tanda que se utiliza para hacer pruebas en los cajeros automáticos. El nuevo billete saldrá a la calle la tercera semana de octubre. En la imprenta estatal aún no se cumplió con entregas demoras de los papeles de menor valor.

En la tercera semana de octubre comenzarán a distribuirse en los bancos los nuevos billetes de $20.000 que llegarán desde China en una partida total de 230 millones de unidades. Una pequeña tanda de esos billetes, de color azul y con la imagen de Juan Bautista Alberdi, ya llegó al país, bajo estrictas medidas de confidencialidad, para acelerar los testeos en las redes de cajeros automáticos.

La intención del Banco Central es evitar las demoras que hubo en mayo con el billete de $10.000 cuya introducción en el sistema financiero fue muy paulatina dado que no hubo ejemplares de prueba en forma previa. Otro tanto había ocurrido con los billetes de $2.000, lanzados en noviembre pasado. En ambos casos, la distribución inicial fue muy lenta ya que se hacía mayoritariamente en las cajas físicas, ya que los cajeros no los reconocían por no estar calibrados.

En este caso, ya se están haciendo los testeos que acelerarán su distribución tanto en los cajeros de Banelco como de Red Link con el envío recibido por parte de China Banknote Printing and Minting Corporation, una empresa del gobierno chino a la que el BCRA le encargó “llave en mano” la impresión de los papeles de $10.000 y $20.000. En el primer caso, ya se distribuyeron 591 millones de unidades sobre una primera partida total de 770 millones.